Se realizó la “2º Jornada Provincial de Formación Institucional en Género”

Jujuy al día® – La Secretaría de Paridad de Género del Ministerio del Desarrollo Humano realizó el encuentro y estuvo a cargo de la Antropóloga Rita Laura Segato. El encuentro fue destinado a las y los referentes de las áreas de mujer de la provincia, a equipos de los centros integrales de violencia y al personal de las distintas Direcciones de género.

Al respecto la Secretaria de Paridad de Género, Soledad Sapag explicó “es el segundo encuentro del ciclo de capacitación permanente que se realiza, se intercambiaron conocimientos y se brindaron herramientas para que las áreas de mujer de la provincia puedan reproducirlas en sus comunidades. Contamos con la participación de la Doctora, Investigadora, Antropóloga y Feminista Rita Segato, fue muy grato contar con su presencia y poder escuchar sus experiencias y conocimientos para así poder adquirir una mirada distinta de lo que tiene que ver con políticas de género”.

La Funcionaria indicó que el objetivo de la disertación de Rita fue “poder habilitar una instancia de formación donde se pueda trabajar sobre los mecanismos y tipos de violencia con los que se trabaja en las distintas instituciones, en la jornada se fue desarmando algunas ideas que son con las que trabajamos desde la Secretaría como ser temas del patriarcado, conocido popularmente como machismo, comprender de donde surgen las actitudes violentas, que muchas veces no se trata de algo individual sino que es algo mas estructural, social e histórico”.

La Dr. Rita Laura Segato por su parte, dijo que “hemos hablado sobre la violencia patriarcal, homofóbica, misógina y transfóbica contra las mujeres, la forma de disciplinamiento que el patriarcado tiene hacia todos aquellos que desafían su mandato y su soberanía”.

Segato agregó también que “hay que explicar y que comprendan inclusive los jueces que no estamos frente a crímenes utilitarios, de apropiación de un bien ajeno o de venganza, y de tantas otras cantidades de crímenes contra la vida que existen, que los crímenes misóginos y de género tienen ciertas particularidades, que cuando un hombre mata o viola no es algo del deseo y no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el poder, con la dominación y hasta que esto no se entienda en la justicia y en toda la sociedad no vamos a salir de esto”.

La Antropóloga comentó que “la masculinidad se define con el poder y necesita ser comprobado todo el tiempo, eso produce una gran cantidad de violencia y lo estamos viendo todos los días en el país, y es una pésima noticia porque es una agresión a todos nosotros debido a que esa demostración del sujeto violador, del sujeto feminicida, es un ataque a toda la sociedad que nos castiga y nos duele”.

Finalmente la Antropóloga expresó que “es un intenso trabajo en la sociedad, en especial en los hombres, debido a que tenemos que explicarles como ellos son las primeras víctimas de ese mandato de masculinidad, de potencia, que son destruidos por sus propios actos, lo he visto trabajando en cárceles a la destrucción del hombre por la necesidad de mostrar potencia, poder y su infelicidad es extrema”.

Cabe mencionar que la Jornada se realizará durante todo el año y es bimestral; la primera se realizó en el mes de febrero donde se hizo la presentación y apertura de los ciclos, las próximas serán en los meses de junio, agosto, octubre y culminarán en el mes de diciembre.

Información sobre la Disertante

Rita Laura Sagato es una antropóloga y feminista argentina, profesora del Departamento de antropología de la Universidad de Brasilia e investigadora del consejo Nacional de Investigaciones de ese país. Obtuvo su doctorado en antropología social en la Universidad de Queen’s de Belfast. Reside en Brasilia (Brasil) y Tilcara (Argentina). Sus investigaciones se han orientado en las cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas, a la violencia de género, racismo y colonialidad. Entre sus libros se destacan “Las estructuras elementales de la violencia” (2003), “La nación y sus otros” (2007), “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres” (2014).