Jujuy: aseguran que son constantes las denuncias por desmontes

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario de Desarrollo Sustentable de la provincia, Antonio Alejo, se refirió a los desmontes que se realizan en la provincia de manera ilegal. Además se refirió a los procesos de reforestación que planean en distintas zonas que fueron afectadas por diferentes hechos como el desmonte o los incendios forestales.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Antonio Alejo expresó “tenemos constantemente denuncias de desmontes en lugares que son muchas veces inaccesibles. Es un trabajo que se hace muy adentro de las zonas y es difícil detectarlo, aunque normalmente se detectan por informes”.

“Nuestra gente está constantemente en las rutas haciendo certificaciones de obras y relevamiento de planes, y en el camino hacemos paradas para ver los caminos de transporte maderero para incautar la madera que no tenga guía”.

Acerca de cuáles son las áreas o zonas afectadas en la provincia, señaló que “son lugares de bosque nativo que es más susceptible de desmonte. Hemos tenido desmonte, aunque más que desmonte fue robo de manera y tala de algunos árboles de forma ilegal por lo que siempre tratamos de mandar un vehículo y hacemos controles en ruta”.

“Tenemos un informe que el área no es mucha, son pequeñas porciones y cuando se detectan todo se hacen una inspección, se ve quien es el dueño de la finca y se procede con la actividad formal de sanciones y restauración para volver a ese lugar en su estado natural”.

Además mencionó “el último relevamiento y ordenamiento territorial de bosque nativo debería haber sido en marzo 2016 y no se logró hacerlo, el año pasado hicimos el proceso participativo con las comunidades, productores y municipios para generar el mapa del año 2016, que nos dio un balance interesante, no hubo grandes deforestaciones en general y hubo muchas áreas recuperadas como áreas de conservación”.

“El último ordenamiento territorial de bosques se hizo en una escala 1:200 mil, por lo cual no se había definido en áreas específicas como pequeños correderos y a partir de una herramienta que tiene Jujuy que es plan de ordenamiento predial se puede establecer a escala de finca si un área puede ser o debe ser de conservación, o si puede ser para trabajo agrícola o forestal”.

Agregó “la entidad de aplicación nacional es la Dirección de Bosques que constantemente, a través de imágenes satelitales, nos informa sobre posibles desmontes y tratamos de acudir rápidamente ante cualquier denuncia. Además estamos participando en el Ministerio de Ciencia y Técnica en un concurso para tener herramientas tecnológicas que nos permitan tener un mejor control del manejo forestal sobre todo en el tema de los caminos”.

En relación a la implementación de esta tecnología sobre el manejo forestal, Alejo indicó que “nos parece que es una oportunidad no solo por el tema de los controles porque la madera sigue siendo requerida y debe salir de algún lado. Por eso estamos con una fuerte política de blanquear y hacer más ágil el tema del manejo forestal, manejo en el sentido de no talar ni desmontar si no manejo para sacar los arboles más viejos, hacerlos trabajar de la mejor manera para que salga la madera necesaria para la provincia que además permite mayor desarrollo pero que no afecte al bosque”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Secretario de Desarrollo Sustentable qué sucede en la zona de Forestal, donde se ha eliminado parte del bosque implantado para tener terrenos para la explotación inmobiliaria. Alejo respondió “ahí está bajo otra normativa que no es la ley de bosques, eso es un área transformada en un área agrícola forestal. La verdad que necesita un estudio de impacto ambiental para cambiar como en este caso que es un loteo”.

“Pero creo que la empresa Forestal tiene como una deuda de reforestar y tener mejor su bosque implantado ya que se podría hacer un mejor trabajo”.

Antonio Alejo se refirió a los planes de reforestación, explicó que “tenemos muchos planes, estamos con Nación en esto por lo que nos ha sucedido en la provincia, los incendios forestales. Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente de Nación para restaurar áreas degradas y afectadas por incendios que por ley no pueden volver a la categoría anterior”.

“Si eran categoría Roja, que no se podían tocar, no podemos pasarlas a verde para hacer agricultura porque si permitimos esa recategorización se presupone que se podría generar incendios intencionales para cambiar las categorías para el manejo forestal por eso trabajamos en restaurar esas áreas”.

Sobre la importancia de mantener nuestros bosques, Alejo señaló “los árboles tienen muchas funciones como la de regular la hidrografía, mejorar la contención del suelo, entre otras. Desmontar significa cambiar el uso del suelo y ponerlo a la degradación por viento y lluvia. Genera muchos problemas la deforestación”.

“Pero hay casos que no se pueden sostener, como en el Parque Calilegua, donde existe una gran forestación pero sin embargo la cantidad de agua que hubo hizo que el suelo cediera y ahí no hubo deforestación, pero no se puede con esos volúmenes tan importantes de agua”.