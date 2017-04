Inspección laboral en el Instituto “Miriam Gloss” de ATSA: hallaron a 17 trabajadores no registrados

Jujuy al día® –En una entrevista con nuestro medio, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de Nación, José García, se refirió a los resultados de dos inspecciones realizadas al Instituto “Miriam Gloss”, dependiente de ATSA, cuya rectora es la Secretaria General del Gremio de la Sanidad en Jujuy, Yolanda Canchi.

Vale recordar que a principios de mes el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia también inspeccionó la institución educativa, pero esta vez por una denuncia de la Secretaria Adjunta de ATSA, Hilda Hoyos.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, José García expresó “respecto a las inspecciones en el Instituto ‘Miriam Gloss’, se hicieron dos: una en el turno mañana y otro en la tarde y sí encontramos gente en situación irregular o no registrada”.

“En la primera inspección encontramos 7 de 8 trabajadores no registrados, en la segunda 10 trabajadores no registrados”.

JUJUY AL DÍA® consultó al delegado regional del Ministerio de Trabajo de Nación, si las inspecciones se llevaron adelante debido a denuncias realizadas, a lo que respondió “es un tema que me interesa aclarar. Como autoridad administrativa de Trabajo tengo prohibido decir si surgió, o no, a partir de una denuncia. Eso lo establece el Convenio 87 de la OIT que regula la práctica inspectiva. Nosotros cuidamos al trabajador por eso no pudo decir si fue o no por una denuncia, pero sí puedo decir que fue una actividad de rutina y que en lo que va del año vamos procesando en general unas 30 denuncias”.

Explicó que dichas inspecciones “fue una actuación de rutina, el Ministerio de Trabajo en lo que va del año vamos haciendo más de 650 inspecciones a lo largo de toda la provincia, así que no es más ni menos que una inspección de rutina la que llevamos adelante”.

Señaló que desde el día de las inspecciones “tienen un plazo de 10 días corridos para que regularicen la situación del personal no registrado. Si se regulariza, aclaro, respetando lo que dijo el trabajador, es decir respetando la fecha de ingreso, la jornada de trabajo, el expediente pasa a archivo, el Ministerio no es un Ente recaudador, lo que buscamos es que la gente esté registrada”.

“Si pasado el plazo no registra la relación de trabajo empieza un trámite sumarial, se lo imputa de una infracción, tener gente en relación de dependencia sin su debida registración y solicitamos una audiencia para ejercer su derecho de defensa. Luego de esta etapa el expediente recae en una resolución que puede ser absolutoria o condenatoria y el valor de la multa se maneja en relación al valor de una media constante que se usa también en la ley de riesgos de trabajo, y hoy es equivalente a 20 mil pesos por cada trabajador no registrado. Pero para esto deben pasar todas estas etapas”.

Para finalizar, José García mencionó que “estas actuaciones fueron de rutina, y sin duda se hicieron en otros gremios y se sancionaron con multas, y muy pesadas a gremios, donde se encontró gente no registrada”.