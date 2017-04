“Estamos cansados de la extorsión de un gremio disfrazado de vendedores ambulantes”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, se refirió a las continuas marchas y medidas de fuerza realizadas por un sector de supuestos vendedores ambulantes que son comandados por miembros del SEOM, quienes en la mañana de ayer coparon la Peatonal. Además se refirió a cómo continua el reordenamiento de la venta callejera.

En relación a la medida de ayer de los vendedores ambulantes, Gastón Millón expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, “no son vendedores ambulantes, son un grupo que depende del SEOM, lo que es una cosa muy extraña porque es un sindicato municipal que defiende a los vendedores ambulantes con fondos de empleados municipales. Nosotros siempre le abrimos las puertas al diálogo, pero no vamos a negociar con medidas de fuerza”.

“Mientras sigan así no nos vamos a sentar, además la propuesta ya la hicimos y es la misma para todos, no pueden pretender mediante la violencia y extorsión lograr beneficios superiores”.

Explicó que, en una reunión que tuvieron anteriormente con los vendedores, “exigían que les entregáramos la Vieja Terminal, donde hoy está el SAME. No hace falta que le comente la respuesta. Luego pidieron vender en el río Xibi- Xibi, y la respuesta también fue negativa ante eso”.

Resaltó “estamos dispuestos al diálogo pero no con este tipo de medidas, estamos cansados de la extorsión de que un gremio disfrazado ahora de vendedores ambulantes”.

Acerca de cómo continua el proceso de reordenamiento territorial, Millón señaló a este diario, “debemos comenzar a relevar cada una de las actividades, ya tenemos muchas de ellas, y empezar reordenando lo vinculado al horario de la comida, porque no podemos permitir, por ejemplo, y no ataco a nadie, que quien vende empanadas fritas o choripán se instale de 8 a 3 de la mañana. Vamos a limitar el horario de la comida, no se va a poder instalar en otro horario que no sea de 12 a 15 y después de las 20 horas. La vía pública es la excepción, no es la regla”.

“Una vez que ordenemos esto, y vamos a proceder a ordenar, ya tenemos el empadronamiento realizado, las especieras. Toda la vida las especieras vendieron en la zona y son sinónimos de venta cultural de la terminal, pero tampoco podemos permitir que estén tiradas en la calle, con todos los problemas de salud, la lluvia, el sol, la inseguridad”.

Por ello señaló “tenemos un proyecto muy grande que esperamos realizar, que es hacer un mercado de las especias a continuación del Paseo de las Flores y así puedan tener un lugar sano, seguro, tener un baño, agua corriente iluminación”.

“Respecto a los otros, debemos ver quiénes cumplen la ordenanza, ver quién vive en capital porque no vamos a permitir lo que pasó hace meses, que muchos de los que alegaban que luchaban por los derechos de los vendedores, trajeron una infinidad de vendedores mayoristas de Perico. Ellos no pueden vender en capital y otros de Palpalá o sea el permiso para ocupar la calle en San Salvador de Jujuy será para residentes, y para quienes acrediten que no tienen otra manera de sobrevivir ya que no queremos mayoristas que tienen 5, 10 puestos y tienen empleados para la vía publica, no es factible”.