Alfredo Leuco sobre Milagro Sala: “siento orgullo por el pueblo de Jujuy porque pudo dar vuelta esa página nefasta”

Jujuy al día® – En presidencia de la Legislatura, el vicegobernador, Carlos Haquim, recibió la visita del periodista Alfredo Leuco, a quien interiorizó acerca de la situación de la Provincia. “Soy fan de Tilcara, uno de los paisajes más maravillosos que tiene la Argentina”, afirmó Leuco al momento de iniciar la entrevista con representantes de diversos medios de comunicación de la Provincia.

El periodista se encuentra en Jujuy debido a que esta tarde a las 20, brindará una conferencia de prensa en el Centro Cultural Martín Fierro. “En la conferencia daré mi perspectiva hacia dónde va la Argentina. También me referiré al rol político de Mauricio Macri, Cristina Fernández y Sergio Massa”, comentó.

Pese a aclarar que no le gusta mucho opinar respecto de los lugares que visita, ya que no reside allí y no conoce la realidad desde adentro, al momento de ser indagado respecto de la situación de Milagro Sala, Leuco afirmó: “siento orgullo por el pueblo de Jujuy porque pudo dar vuelta esa página nefasta. Me parece heroico lo que hizo para llevar adelante la democracia y la libertad.

Asimismo, se refirió a la Apertura de Sesiones Ordinarias que se llevará a cabo esta tarde en la Legislatura a las 19: “hago periodismo político desde que volvió la democracia y La apertura de Sesiones me sigue emocionando. Si la democracia respira por algún lado es en la Legislatura y en el Congreso porque allí están representados la mayoría de los jujeños”.

Para finalizar, el Vicegobernador detalló algunos de los temas que trataron durante el encuentro: ” le he contado los logros de la gestión, que cuando llegamos había un Estado conmocionado, la provincia estaba devastada, sin seguridad jurídica, con violencia permanente y un grado de corrupción alarmante. Eso lo hemos ido modificando, por ejemplo, la entrega de viviendas a través de sorteos es una muestra de los cambios que vamos produciendo, los logros que al principio parecían imposible pero los vamos concretando”.