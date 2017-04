Jujuy al día® – En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nuestro medio entrevistó a la Secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Susana Haquim, quien aseguró que en nuestra provincia constantemente se brega y garantizan los derechos humanos de todos los ciudadanos, aunque indicó que existe personas o sectores, que hacen un mal uso de este concepto inherente a cada uno de nosotros.

En el caso de las acusaciones sobre a vulneración de los DDHH de la detenida Milagro Sala, sostuvo que “se habla mucho de los DDHH de Milagro Sala, pero ¿dónde están los DDHH de las 1800 personas que hoy no tienen su vivienda?”.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Susana Haquim aseguró que “en Jujuy en forma permanente estamos defendiendo los Derechos Humanos. Una cosa es que no salgamos todos los días a contar qué DDHH estamos defendiendo o dónde estamos trabajando, pero se los defiende diariamente”.

“Estamos visitando lugares inhóspitos en toda la provincia, y estamos dando solución a muchos derechos que estaban vulnerados”.

En este sentido, indicó que alguno de los derechos vulnerados encontrados en Jujuy fue “en cuanto a la educación, hemos hecho todas las gestiones para que los polimodal sean bachilleratos o comerciales porque el titulo polimodal no son títulos que sirvan. En el caso del Registro Civil teníamos el problema que los chicos nacidos en Rinconadas eran anotados como abrapampeños porque en Rinconadas no hay hospital, solucionamos eso”.

“En el tema del agua, estamos buscando la forma de llevar bombas a los lugares donde hoy no tiene agua en la Puna. En el tema viviendas tratamos de dar solución, hemos estado de forma permanente haciendo relevamiento en las inundaciones de Volcán y Tilcara viendo cómo ayudar desde DDHH a estas personas”.

Agregó “trabajamos en un problema conocido en toda la provincia como lo es la violencia de género, con diversidad sexual, en discriminación estamos trabajando con salud mental y la adhesión de la provincia a la ley de salud mental, estamos formando parte del órgano de revisión, estamos trabajando con un plan con la tercera edad que es un sector muy vulnerado, no solo para la jubilación y la pensión que reciben sino por los medicamentos y porque son dejados de lado. Es una tarea muy grande bregar por los DDHH y estamos trabajando”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la Secretaria de DDHH si aun en la provincia hay personas o sectores que mal usan o abusan de cierta manera de lo que son los DDHH, a lo que respondió “por supuesto que se mal usan, todos tenemos DDHH y no podemos dejar de juzgar a uno y juzgar a otros o que el derecho de uno sea más importante que el derecho de otro”.

“Muchas veces me pregunto, y no sé si hago bien o mal en meterme en este tema, pero se habla mucho de los DDHH de Milagro Sala pero, ¿dónde están los DDHH de las 1800 personas que hoy no tienen su vivienda? Estuve en Tilcara y fui al barrio Túpac Amaru donde el agua llegaba a un metro de altura. La logramos sacar pero vimos y es inhumana la construcción, cada casa tiene un tanque pero no tienen agua. Esos son DDHH, esas son las construcciones que hicieron y son una burla para la gente”.