Jujuy: aún no se sabe cuántas motocicletas circulan por la provincia ni cuántas están registradas legalmente

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario de Seguridad Vial de la provincia, Comandante (R) Luis Martín, aseguró que aún no se conocen cifras exactas de la cantidad de motocicletas que circulan en la provincia, ni menos cuántas lo hacen legalmente, ya que hace casi 8 meses requirió tal información a la entidad responsable, y hasta la fecha no recibió respuestas.

Respecto a la cantidad de motocicletas que circulan en la provincia, Luis Martín explicó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, que “el año pasado mande un requerimiento al Registro Nacional de la Propiedad de Moto vehículos preguntándoles la cantidad de motocicletas que están inscriptas en Jujuy. Lo hice en julio del año pasado y hasta la fecha no me han contestado”.

“Evidentemente no hay un interés en que todos empecemos a trabajar en esta problemática”.

El Secretario de Seguridad Vial aseguró que “necesitamos tener esas cifras, pero cifras ciertas. Estoy cansado de escuchar apreciaciones, de escuchar algunos guarimos que no se ajustan a la realidad, son simples suposiciones de cuántas motocicletas pueden estar circulando en nuestra provincia”.

“Queremos tener cifras ciertas, fidedignas, para que a partir de eso hacer un relevamiento y saber realmente la cantidad de moto vehículos que no están inscriptos, que no están identificados y que muchas veces se utilizan para cometer delitos”.

Martín indicó “hemos trabajado mucho con los municipios, por ejemplo el de San Pedro nos dijo que tienen un grave problema con las motocicletas que no están inscriptas, y esto dificulta el accionar policial”.

“Cuando se pide la documentación nos dicen que sacaron la motocicleta 0 km y que le dieron una constancia para poder circular, lo cual es otra irregularidad: ningún comercio, concesionaria de moto vehículos, puede extender una constancia que lo habilite a circular. Una motocicleta debería salir inscripta y con la patente desde la agencia o comercio para que todas estas irregularidades la vayamos desterrado y minimizando”.

Agregó que trabajar sobre esto “se debe hacer entre todos, no solo la policía, de quienes estamos abocados a la seguridad vial, sino entre todos. Es mucho lo que nos ayudan los municipios pero necesitamos la colaboración de los comercios que expenden estos vehículos”.

Explicó a JUJUY AL DÍA® que “también propusimos que no se le cargue combustible a quien no lleve el casco colocado, hay una ordenanza, y si me preguntan si se cumple, le digo categóricamente que no, ya que por el afán de comercializar combustible hace que necesariamente le carguen sin el caso colocado”.

“Necesitamos la colaboración de todos, que tomemos conciencia, que se cumpla la ley: los decretos, ordenanzas, para minimizar los delitos que se cometen como también la cantidad de siniestros viales”.