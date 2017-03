El titular de ATE Jujuy sobre la capacitación de trabajadores estatales: “va a servir para tener excusas y despedir gente”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario General de ATE Jujuy, Matías Brizuela, se refirió al plan, dentro del proceso de modernización del Estado, que prevé que los empleados públicos se capaciten y rindan exámenes con el objetivo de mejorar y jerarquizar el empleo público.

Según manifestó Matías Brizuela en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, este proceso de modernización “va a servir para tener excusas y despedir gente, son despidos que vienen disfrazados. Esto lo hablamos a través de nuestro Secretario General de Capital donde expresamos claramente un repudio porque los trabajadores ya están capacitados para cumplir sus funciones, habrá algunos sectores que no, pero acá en Jujuy después de tantos años están llevando adelante una tarea los van a capacitar y le van a decir a la gente que ni siquiera ha pasado a planta permanente y viene cumpliendo hace mucho estas funciones en el Estado, que ahora los quieren capacitar”.

“Queremos saber las bases de esto, en Buenos Aires se está debatiendo el tema, y me parece que debe haber una calidad, pero de acuerdo al salario, y en Jujuy está muy por debajo del salario mínimo, así que primero veamos el salario y luego la calidad del trabajador”.

Agregó “veamos la estabilidad del trabajador, que tenga absolutamente todo, condiciones dignas de seguridad e higiene en el trabajo, veamos que no haya persecución a los trabajadores porque en ese sentido acá hay mucha disparidad en Jujuy, hay trabajadores de ATE que son diferenciados por llevar adelante medidas de fuerza y algunos funcionarios consideran que son los inservibles, los vagos y si hay un planteo o estudio que tenga que rendir, a los trabajadores se los va a diferenciar y habrá discriminación en ese sentido”.

Consultado si considera que el empleado público jujeño está en condiciones de rendir estos exámenes, el titular de ATE Jujuy señaló que “sí está en condiciones de hacer y sostener esto. Estamos dispuestos a capacitar a nuestros trabajadores, pero están en condiciones absolutamente y el trabajo que realizan en la provincia de Jujuy es óptimo”.

“Lo que no consideramos son las prácticas y la metodología. Si hay un plan de modernización, que sea serio y no discriminatorio para algunos y no decir que están sobrando trabajadores estatales”.