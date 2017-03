Gerardo Morales: “No hay espacio para más errores”

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, instó a los más de 500 radicales reunidos en Villa Giardino a trabajar unidos y solidarios para defender el proyecto de Cambiemos. “No hay espacio para más errores”, recalcó.

En la apertura del primer encuentro del año de la UCR, que se lleva a cabo desde ayer viernes 24 de febrero en el valle de Punilla, en Córdoba, el gobernador jujeño reivindicó el ámbito de debate y aseguró que los radicales “necesitamos más encuentros como éste donde confluimos correligionarios de todo el país”.

Junto a las autoridades partidarias nacionales y de la provincia de Córdoba, Morales inició el debate con un extenso y muy aplaudido discurso donde aseguró que la UCR es un “partido de poder, que forma parte de la coalición de gobierno”. “La UCR tiene una necesidad histórica de devolver la política al gobierno nacional para cuidar al gobierno, pero también para cuidar al Presidente, a nuestro propio partido y al proyecto de Cambiemos”, agregó.

“La UCR es una fuerza socialdemócrata que lucha incansablemente por la inclusión y el trabajo para combatir la pobreza, con políticas públicas que deben llegar a los que más lo necesitan”, aseguró Morales quien destacó la labor de los Bloques legislativos de Diputados y Senadores nacionales, que -dijo- sostienen en proyecto político de Cambiemos desde la fuerza de sus legisladores quienes no están en ningún juego mezquino.

También convocó a los radicales a hacer una autocrítica e instó a sus correligionarios que “hagamos campaña para llevar nuestro mensaje a cada barrio, a cada pueblo” y pidió en la elección de este año “mejorar la capacidad de organización”.

“Si no le va bien al gobierno, no le va ir bien tampoco a la Argentina. No tenemos Plan B. No podemos permitir que vuelven los que se robaron todo, los que dividieron al pueblo y los que pretenden hacerse de los recursos del Estado para su provecho”, remarcó Morales.

En relación a su gestión provincial, el gobernador aseguró que “en Jujuy funcionan las instituciones”. “Ampliamos la cantidad de jueces de la corte provincial porque necesitamos llevar adelante una de las principales luchas de nuestro partido: que los jueces sean elegidos por su idoneidad y en un concurso transparente de antecedentes y oposición. Además, creamos los juzgados Ambiental y de Violencia de Género. Los funcionarios de este gobierno han sido los primeros en la historia de la provincia en presentar sus Declaraciones Juradas patrimoniales”, enumeró.

“Estamos devolviendo la dignidad a los jujeños. Estamos orgullosos del gobierno cuya principal lucha es la lucha contra el clientelismo, que es la esclavitud del siglo XXI”, subrayó Morales quien recordó que “el caso Milagro Sala es la punta del iceberg para proteger a Cristina Kirchner, a Julio de Vido y otros cuantos que están presos”.

Morales compartió el estrado en la apertura del Encuentro con presidente y vice del Comité Nacional, José Corral y Raúl Jorge, respectivamente; los jefes de los bloques legislativos nacionales, diputado Mario Negri y senador Angel Rozas; la titular de la Convención nacional, Lilia Puig; el intendente de la ciudad de Córdoba y titular del Foro de Intendentes, Ramón Javier Mestre; el presidente de la UCR cordobesa, Alberto Zapiola; el titular del Comité Provincia de la UCR jujeña, Mario Fiad; y el intendente del Villa Giardino, Ambrosio Ferreyra.