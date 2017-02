Internas en el PJ Jujuy: “nos gustaría que se presenten, pero ellos no son muy amigos de las elecciones, siempre han elegido a dedo”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular del Congreso del Partido Justicialista de Jujuy, el diputado provincial Marcelo Llanos, se refirió a las conclusiones del Congreso partidario, el cual ratificó las internas para el 9 de abril.

Aseguró que este llamado a elecciones es para que “sea el afiliado el que ratifique, o no, a las actuales autoridades”, y espera que el fellnerismo y kirchnerismo residual finalmente se presente a esta convocatoria.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Marcelo Llanos expresó “el presidente del partido decidió elevar la resolución que tomó la mesa ejecutiva a los efectos que se evalúe en el Congreso y sea éste el que ratifique o rectifique la misma. Hubo dos posiciones: una plantea la necesidad de ratificar lo actuado por la misma y otra que la legitimidad de las actuales autoridades y que no hacen falta nuevas elecciones porque las autoridades habían sido legalmente constituidas y tenían que cumplir el período para el que fueron elegidas”.

“Pasaron a votación y por amplia mayoría se impuso y se respalda la convocatoria a elecciones para el próximo 9 de abril”.

Además explicó que “se ha autorizado y se ha confirmado a la Junta Electoral, así pueda readecuar el cronograma electoral para cumplir todos los pasos y llegar al 9 de abril a las elecciones con todos los pasos procesales y legales cumplidos”.

JUJUY AL DÍA® consultó al titular del Congreso del PJ si espera que el fellnerismo y el kirchnerismo residual que quedó en el partido, y que fueron en búsqueda de la intervención, finalmente en esta convocatoria se presenten a disputar la elección en el Partido. Respondió que “nos gustaría que se presenten, pero ellos no son muy amigos de las elecciones, siempre han elegido a dedo y buscaron de todas las maneras posibles que una vieja mesa tripartita decida por todos en el partido y vuelva a poner ‘a dedo’ a los candidatos”.

“Nosotros, por supuesto, tomamos una decisión distinta. Ellos habían expulsado a cientos de compañeros de la filas del Partido, nosotros dictamos, en contraposición a esta medida, una amnistía general para que puedan participar todos y están todos en condiciones de poder hacerlo. Esperamos que así sea y que tengamos una participación amplia el 9 de abril”.

Respecto a esta convocatoria a internas en el marco de esta supuesta intervención del PJ distrito Jujuy, Llanos sostuvo que “la Mesa Ejecutiva decidió, ante la tela de juicio que se pone a la legitimidad de las autoridades, convocar a elecciones y que sea el afiliado el que ratifique o no las actuales autoridades. El Congreso respalda esta posición y confirma las elecciones para el 9 de abril”.

“Hay una intervención dispuesta por un órgano partidario que no es competente para adoptar tal medida, que es pura y exclusiva del Congreso, el cual no se reúne desde hace mucho tiempo. Es más, esta intervención dice que es ad referéndum del Congreso y hasta tanto el Congreso no lo ratifique ni rectifique no tiene ningún valor y ha sido motivo el planteamiento a la Justicia Federal respecto que pueda anular o no esta disposición que tomó la mesa ejecutiva nacional”.

Agregó “estamos a la espera de esta decisión, en algunos matutinos se habla de que estamos desoyendo una sentencia firme y esto no es verdad, aun no se ha definido sobre el fondo del asunto. Es más, la jueza Servini de Cubria ha pedido que se remitan las actuaciones de la Justicia Federal de Jujuy y tengo entendido que antes de este fin de semana estarían elevando esta documentación para que sea estudiada por la doctora”.