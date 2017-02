Femicidio en Jujuy: padre de Nahir Mamani denuncia complicidad por parte la madre del agresor

Jujuy al día® – A pocos días del femicidio de la joven Nahir Agostina Mamani, familiares y amigos concentraron en Plaza Belgrano para pedir justicia por el crimen y prisión perpetua para su femicida, su pareja Iván Agüero.

Al respecto, nuestro medio dialogó con el padre de la víctima, Rogelio Mamani, quien contó detalles de la trágica noche, indicó que el femicida era un hombre violeto y que anteriormente intentó denunciarlo y no quisieron tomarle la denuncia. Consideró que en Jujuy debería declararse la emergencia por violencia de género.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Rogelio Mamani rememoró lo ocurrido esa fatídica noche, y expresó “cuando llegué estaba la policía y no me dejaron ingresar en la vivienda, no me decían que había pasado. Luego la sacaron pero no me dijeron nada. En la morgue me enteré que la apuñalaron y como no se encontró los documentos de mi hija, no sabíamos dónde estaban, me pidieron que reconozca el cuerpo porque no habían sacado ni las huellas dactilares”.

Para el padre de la victima, el asesino de su hija “era violento, la primera vez que la golpeó, el año pasado, estuvieron detenidos los dos, porque según la policía los dos se agredieron. Me llevé a la bebé y ellos dos quedaron presos. Después a mi hija la soltaron y le dije que lo denuncie porque estaba golpeada y quise hacer la denuncia en la seccional 33 y no me la tomaron porque yo era el padre y ella debería denunciarlo porque era la víctima, ni el médico forense la fotografió por los golpes que tenía, ella fue golpeada y solo se defendió”.

“La policía actuó de mala manera, me mandaron a Regional VII y de ahí a calle Necochea, allí había que sacar turno. La llevé, yo estaba muy alterado y me dijeron que ella debía hablar con ellos, y que tenía que volver. Le dieron un número de teléfono y debía volver”.

Agregó “luego le pregunte su volvió y no fue, por lo que llame a la mujer que le dio el número y le pregunte si no hacían un seguimiento de los casos, y me cortó. Luego me canse de eso”.

JUJUY AL DÍA® consultó al padre de la joven asesinada si considera que el femicidio de su hija podría haberse evitado, a lo que afirmó “sí, como que no. La familia del muchacho no ayudó en nada porque ellos sabían, la madre sabía que la golpeaba y que la amenazaba. Él nunca trabajó, ella le fomentaba los vicios porque se drogaba, tomaba, robaba, esto no viene desde que estuvo con mi hija, viene desde los 15 años, nunca hubo contención de sus padres, él era violento con ella, los mismos vecinos decían que la golpeaba, le gritaba, ya había violencia dentro de la familia”.

“Encima nunca se juntó con mi hija ni estuvo en el embarazo, luego apareció. En realidad apareció la madre, ella hablaba por él, ni como hombre se acercó a decir que él se iba a hacer cargo de la criatura, nunca, la madre estaba al frente ‘mi hijo no trabaja entonces yo les voy a dar’”.

Por ello sostiene que “hay una complicidad y veremos que va a decir la justicia. A mi hija la mató dentro de su casa, ella estaba ahí con su hija y la bebé, no la mató en la habitación si no en la cocina donde estaba ella. No sé si mi hija tiene cortes defensivos ya que lo único que me dicen es que fue una apuñalada en el hígado y en el corazón, la mató en un instante”.

Expresó “no sé cuándo saldrá este juicio pero yo lo quiero preso, cadena perpetua, no quiero que salga en 8 años. Él arruinó a mi familia, a mi nieta, mató a mi hija como si fuera cualquier cosa, y no lo merecía, mi hija estaba enamorada de él, tenia20 años, no vivió nada y la mató delante de mi nieta”.

Además comentó lo que le sucedió luego del asesinato de su hija. Señaló que “al otro día fui a la Brigada y escucho que iban a sacar a un preso y me lo sacan a este sinvergüenza. Qué pasaba si yo reaccionaba, no tienen cuidado de nada, encima a la familia me la ponen al frente cuando me llaman, qué pasaba si reaccionaba mal, no lo pensaron”.

Consultado por nuestro medio si considera que debería declararse la emergencia por violencia de género, Rogelio Mamani aseguró “y sí, es grave la situación, a mi hija la mataron, y días antes mataron a otra mujer. Mañana pueden asesinar a otra. Hablan de contención pero esto no necesita contención sino actuar de oficio, escuchar a la víctima de violencia, llamar a la policía y encerrar a estos hombres a pesar que ellas, por miedo u otra razón, no hagan las denuncias, que la justicia actúe por los golpes que tienen. Pero no hacen eso, esperan que pasen las muertes”.