Paritarias: hoy se realizará la primera reunión con el gobierno y los docentes de Jujuy plantean pedir un piso de 30% de aumento

Jujuy al día® – Hoy se realizará la primer reunión de paritarias docentes en Jujuy, donde se verán las caras los representantes de los 5 gremios docentes de la provincia y funcionarios provinciales para debatir la pauta salarial y condiciones laborales.

Al respecto, nuestro medio dialogó con representantes del CEDEMS y SADOP, quienes coincidieron en el rechazo a la propuesta nacional del 18% en cuotas, e indicaron que buscarán unificar un pedido, el cual superará el 30% de incremento salarial anual.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Secretario General del CEDEMS, Ricardo Ajalla expresó que hoy “nos estamos presentado en el Ministerio de Educación para dialogar con el gobierno, para ver qué propuesta hay de su parte”.

“Lo que queremos es recuperar el poder adquisitivo por la pérdida causada por la inflación que hubo en el 2016, como así también el blanqueo del fondo compensador, es decir su pase al básico y principalmente que se reanuden las paritarias nacionales ya que si no la provincia pierde una importante suma de dinero que ingresa desde Nación”.

Sobre la propuesta nacional sostuvo que “no es suficiente ese 18%, nosotros vamos a solicitar entre un 30 y 35% debido a la pérdida del poder adquisitivo y a lo que está previsto como inflación durante este año”.

“Ojala que haya por parte del gobierno una propuesta que satisfaga al sector docente y al resto de la administración pública para que podamos tener un normal inicio del ciclo lectivo”.

Por su parte, Marcela Cura, Tesorera del SADOP, sostuvo “vamos a asistir ya que somos un gremio paritario a nivel nacional y provincial. A nivel nacional peleamos para que se reabra la paritaria. Acá nuestros planteos tiene que ver con la recuperación del salario, con las condiciones de trabajo y dentro de nuestro sector tenemos algunas especificidades”:

“El año pasado se pautó una reapertura en junio pero no se ha cumplido, tenemos una cuenta pendiente, no solo no pudimos cerrar las paritarias si no que empezamos un año muy por debajo y sin una paritaria nacional que suele ser el marco que a nosotros nos da las bases para discutir, aunque muchas veces es la base y el techo”.

Respecto al ofrecimiento del 18%, Cura sostuvo que “es totalmente insuficiente, además es un ofrecimiento cerrado donde no solo el problema es que es poco si no la poca posibilidad de negociación. Desde nuestro sector pedimos un 35%”.

“Nos reuniremos con los otros sindicatos docentes para armar un pedido único, entiendo que es probable que sea este, pero no quiero adelantarme, pero consideramos que el incremento no puede estar por debajo del 30%”.