Jujuy: enorme mortandad de peces en el dique Los Alisos

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la bióloga y Técnica de la Intendencia de los Diques, Alina Berno, se refirió al peculiar suceso que ocurrió en el dique Los Alisos, donde encontraron muertos a una importante cantidad de peces.

Se atribuyó el evento a la proliferación de un alga cuya concentración creció en forma exponencial y consumió el oxígeno del agua, debido a la baja de la cota del dique.

Además la bióloga señaló que este tipo de alga es un bioindicador de la “mala calidad del agua.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Alina Berno manifestó que “lo que ha sucedido es que ha bajado el agua de dique Los Alisos, por ello hubo una proliferación de una organismos protista en gran cantidad, grandes masas que son los que provocan la llamada ‘marea roja’”.

“Son algas, estos organismos no tiene toxicidad pero en grandes masas consumen el oxígeno del agua y al haber una gran concentración, sumada a todo el proceso de cambio climático que aumenta la temperatura del agua, ha consumido el oxígeno y es lo que provocó la mortandad de los peces. No hubo lluvias en estos tiempos, y estas condiciones provocaron el ambiente óptimo para que este organismo prolifere en gran cantidad y provoque la muerte de los peces, principalmente de pejerrey”.

Aclaró que “son algas protistas que no tienen toxicidad, no son toxicas, los peces no fueron envenenados, les quitaron el oxígeno del agua, es decir que afectaron a su ambiente. De todas formas se van a hacer análisis de las branquias de los pejerreyes”.

Además, la bióloga comentó que “de acuerdo a estudios que se han realizado, se ha encontrado una importante cantidad de estos organismos, 1770 células por litro de agua, por esto debemos seguir trabajando”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la profesional sobre las medidas que se tomarán por este fenómeno biológico. “Se van a hacer monitoreos más seguido, no solo del dique Los Alisos sino en Las Ciénagas y en el dique Las Maderas. Hoy- por ayer- vengo de recorrer el dique Las Ciénagas para controlar el agua”.

“Los trabajos los hacemos con la UNJu, con integrantes del Laboratorio de Limnología y Ecología Acuática, estamos bien asistidos”.

Indicó que “hay que hacer movimientos del agua, es decir que entre agua en el dique, porque eso genera oxigenación”.

En relación a si este suceso amerita declarar la veda en la pesca de especímenes de los diques jujeños, Berno indicó que “vamos a analizar qué medidas tomaremos”.

Para finalizar, destacó “quiero dejar en claro que estos organismos son indicadores de la mala calidad del agua, entonces hay que empezar a cuidar y ver de dónde está viniendo con tan mala la calidad de agua”, sostuvo.