Problemas con el SUBE: “es un sistema complejo y distinto, por lo que requiere un proceso de adaptación y por supuesto de mejoramiento”

Jujuy al día® – Con la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en San Salvador de Jujuy y en la ciudad de Pálpala, la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Infraestructura se expresó acerca del proceso para este nuevo sistema, el trabajo contante para resolver las problemáticas generadas y los futuros desafíos que se presentan para este año.

Ante las inquietudes generadas por el SUBE el secretario de Transporte, Agustín Macedo, se refirió a los distintos temas atendidos desde el sector. En cuanto a los conflictos generados con los puntos de recarga aseguró que, “se han superado los 130 puntos de recarga y van en aumento, y asimismo se está gestionando el pedido en coordinación con Transporte de Nación Servicios para la ampliación del margen de recarga por cada comercio”.

Por otra parte, el titular del área a la que en la cartera de Infraestructura le corresponde atender al servicio público de transporte solicitó a la ciudadanía acompañar este proceso recurriendo a efectuar las recargas por los medios opcionales existentes. En ese sentido, Macedo aseveró que “existen formas alternativas a los puntos de carga, de modo que resulte más práctico y accesible para la gente, como homebanking, transferencia bancaria, aplicación de celular y por la página de SUBE, www.sube.gob.ar”.

“Del mismo modo, la compra de la tarjeta no sólo se puede realizar en los puntos de venta sino también por internet, con un costo adicional, pero con la facilidad de que las tarjetas llegan a casa de cada usuario”, agregó el funcionario.

Con respecto a los controles por el “sobrecargo” o cobro extra al saldo por la carga de tarjetas, el secretario de Transporte remarcó que se pueden hacer las denuncias en la municipalidad correspondiente y en la página oficial de SUBE, mencionada más arriba.

“Hay que tener paciencia y no caer en el simplismo ni en la desesperación, esto es un sistema complejo y distinto, por lo que requiere un proceso de adaptación y por supuesto de mejoramiento. Es un tema sensible porque estamos tratando con el traslado de la gente, un tema muy sensible al cotidiano ciudadano, y lo asumimos. Al mismo tiempo, y porque reconocemos lo anterior, estamos haciendo las gestiones con las autoridades correspondientes para atender los conflictos y posibles males futuros”, manifestó Macedo.

Desde la Secretaria de Transporte se invita especialmente al público a ingresar a la página de SUBE, remarcando que se encuentra en constante actualización de novedades sobre los puntos y medios de recargas de la tarjeta, como así también para la obtención de la misma.

Macedo amplió sobre otros objetivos que este año se propone abordar Transporte, y al respecto expresó que “es necesario generar una estructura técnica para afrontar cada uno de los retos, entre ellos la restructuración y modernización interna de los servicio de transporte público, la regulación del transporte de colectivos y la cualificación del servicio para los pasajeros en materia de calidad y mejoramiento de paradas de colectivos, horarios, nuevos equipos de transporte y seguridad”.

Finalmente comentó sobre los avances en la regulación del transporte ilegal interjurisdiccional que “el problema, como ya hemos expresado, se viene gestando desde hace tiempo y ahora obliga a un proceso de legislación que en estos momentos analiza la Legislatura de la Provincia, como también a una etapa de reglamentación en conjunto con los municipios. Una vez acordadas las normas de reglamentación y luego de ser sancionadas, se vendrá una última etapa, que es la de control, para lograr un estado de mayor seguridad jurídica y del servicio de transporte”, analizó el titular de la Secretaría de Transporte.