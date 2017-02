Positivo encuentro con realizadores audiovisuales de Jujuy

Jujuy al día® – El Gerente de Producción de Contenidos, Juan Carlos Aramburu, junto al equipo técnico del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se mostraron satisfechos por el encuentro mantenido con realizadores y productores audiovisuales de Jujuy. Aseguró que en el encuentro se logró el objetivo de tener un contacto directo y dejar la información concreta y precisa, de las líneas de fomento y los concursos abiertos.

Al respecto Aramburu estimó que “fue positivo este primer encuentro para ambas partes, por un lado para tener una información y comunicación directa que les sea útil para presentar en los concursos y aplicar a las diferentes líneas de fomentos que tiene el Instituto”.

Por otra parte, señaló que “el otro objetivo, es generar el contacto e ir creciendo en nuestro vínculo y mejorando nuestra comunicación, porque este plan que tenemos abierto en este momento, tendrá continuidad en los próximos años, por lo tanto nuestro contacto debe ser fluido más allá de este encuentro”.

Puntualizó que “en general fue bastante positiva la recepción de lo que vinimos a contar”, y aclaró que el primer día fue una charla general y el segundo día sirvió para entrevistas personalizadas para evacuar dudas puntuales que tienen los productores y realizadores que se quieren presentar a los concursos.

Más adelante, subrayó que “hay un objetivo central que se cumplió, que es fortalecer el compromiso federal que tiene el Instituto con todas las regiones y es por eso que nosotros estamos viajando provincia por provincia para facilitar el acceso a los planes de fomento y acercar”.

Recordó que “como dijo Cecilia Mascetti, que me acompañó en las charlas, el primer concurso que se pierde es el que no me presento” y agrego que “hay que superar el miedo a presentarse…y esperamos que la participación del sector sea numerosa en este concurso”.

Aseguró que “otra clave del éxito de la visita es haber podido articular con el Ministerio de Cultura y Turismo, la Secretaría de Cultura de la Provincia y el equipo de Culturarte, por este trabajo y la convocatoria” y finalmente expresó que “me parece importante que se estrechen lazos con las autoridades que llevan adelante estas políticas porque es un trabajo que se debe realizar en forma conjunta, es decir, INCAA, Ministerio y Secretaría de Cultura”.

Cabe recordar que los interesados para mayor información pueden ingresar a sitio: http://www.incaa.gob.ar/convocatorias/cronograma-de-convocatorias-cine-2017