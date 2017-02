Banda de abusadores: según el abogado de la defensa aún no hay resultados de las múltiples pericias solicitadas por el Fiscal

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el abogado de 5 de los imputados de la llamada “Banda de abusadores”, Ariel Roldan, brindó detalles del avance de la causa, la cual, según comentó, está en un ‘punto muerto’, en el sentido de que aún están a la espera, a más de 6 meses de la denuncia, de que Criminalística remita los informes periciales solicitado por el Fiscal de la causa.

Los hechos habrían ocurrido durante el mes de junio del 2016, donde al menos cuatro mujeres, tres menores y una mayor de edad, habrían sido abusadas sexualmente.

Por los hechos hubo 6 personas detenidas, 5 hombres y una menor de 15 años, quien sería la que se ocupaba de captar a las víctimas. Están acusados de “Abuso sexual agravado por el número de participantes”.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® Ariel Roldan expresó “el trámite procesal aún está en etapa probatoria, hay algunas medidas pendientes solicitadas por el señor Fiscal que son las pericias que se deben realizar sobre los elementos secuestrados de las diferentes moradas de las personas imputadas”.

“Esos resultados de Criminalística deberían estar pero aún no están, y estamos hablando de más de 4 meses que los secuestros están en poder de Criminalística y es un poco frustrante porque son pruebas que no tendrían tanta complejidad como la desgrabación de teléfonos celulares, análisis de ordenadores secuestrados, pericias químicas sobre algunas pastillas que había en un domicilio, pero no están. Estamos esperando noticias para poder concluir nuestra defensa y algún pedido en especial de ser necesario”.

Tras una reunión con el Fiscal, el letrado comentó que “tengo entendido que el señor Fiscal no solo por vía telefónica si no por oficio solicitó esto”.

Sin embargo resaltó que “la defensa espera ansiosamente, pero estamos tranquilos de los resultados de las pruebas”.

Respecto a las declaraciones y estudios sobre las supuestas víctimas, Roldan comentó que “por los informes que nos llegaron, en su momentos fueron citadas y algunas no fueron, se reprogramó algunas por las inasistencias pero se hicieron y se encuentran en el expediente un informe psicológico de todas las posibles víctimas denunciantes”.

En relación a la situación de sus defendidos, señaló que “hay una parte que escapa de la justicia, el escrache que han pasado estas personas causó aislamiento, una repercusión moral, espiritual y calculo que cada familia lo está atendiendo de diferente manera, creo que pusieron psicólogos, hay algunos que no pueden dormir bien, pero son cuestiones que escapan de la justicia, es otra cuestión que tiene que ver con lo que pasa con las comisarias, y no específicamente de mis defendidos si no de la población en general que cae por un hecho delictivo”.

Mencionó que “en un principio las personas imputada fueron 6, hoy 5 están en libertad, y el único que queda detenido es mi defendido”.