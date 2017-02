Segura sobre el PJ: “le hemos dicho a Jaque de qué manera se tiene que trabajar y que no aceptamos la intervención”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el diputado provincial Pedro Segura, se refirió a lo planteado ayer en una reunión de los dirigentes del Partido Justicialista jujeño con quien fue designado para su intervención, Celso Jaque, a quien le expresaron que la decisión del Consejo Nacional no es aceptada por el PJ jujeño.

Acerca de la reunión con Jaque, Pedro Segura expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “es la primera vez que nos atiende el señor Jaque a la línea del vicegobernador, a los que estamos y hemos sido electos como corresponde, en elecciones internadas, donde nadie participó porque no quisieron. Estuvimos charlando y le hicimos saber cómo fueron las elecciones, de qué manera, y que el tema puntual de la intervención no corresponde porque el PJ está normalizado, en movimiento, y que ganamos las internas”.

“Le dijimos que a la gente de Buenos Aires se les vendió pescado podrido, le hemos dicho de qué manera se tiene que trabajar y que no aceptamos la intervención”.

Comentó que “también le señalamos a Jaque que lo mejor para todos es que no haya más pelea, porque ya le han hecho muchísimo daño las personas que estuvieron antes en el PJ, y lo que debiéramos esperar es la resolución de la Justicia para que nos allanemos a trabajar todos juntos sabiendo que ya tenemos fallos favorables de la justicia local y esperamos que Servini de Cubría falle como corresponde, a favor de quienes ganaron las elecciones internas y tenemos el Congreso del Partido funcionando a pleno, recorriendo la provincia”.

“Nadie puede discutir eso cuando durante 16 años no se llamaron a elecciones internas”, afirmó.

Recalcó que “le dijimos cómo ganamos las elecciones internas, donde nadie participó porque no quisieron participar, porque no pudieron armar una lista aunque mandaron la noche anterior a destrozar las urnas. Pero esto ya es historia del pasado, ahora hay que mirar para adelante y que el partido siga en movimiento como lo tenemos nosotros, no con una intervención que lo único que hace es retroceder”.

Acerca de la respuesta obtenida por Celso Jaque, Segura expresó a este diario “nos dijo que no venía con ningún mandato expreso para hacer ninguna lista solo que quiere escucharlos a todos. No le parecía mal esperar que salga el fallo de la Justicia Nacional y en base a eso vamos a seguir dialogando para ver de qué manera podemos arrimar posiciones y encaminarnos a los que se viene que son las nuevas elecciones”.