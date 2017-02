Eliminación de la Feria Judicial: “no creo que sea una medida óptima para agilizar nada, para agilizar debemos buscar soluciones de fondo”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la presidenta del Colegio de Magistrados de Jujuy, Norma Issa, se refirió de esta manera al planteo del gobierno nacional de poner fin a la Feria Judicial de enero y julio para evitar que los juzgados y fiscalías no permanezcan cerrados tantos días.

Sostuvo al respecto que esto “aparece como una cuestión interesante para el público en general que pensarán que los jueces no van a tener vacaciones, no es eso, es nada más crear la fantasía que con eso se mejora, y no es así”.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Norma Issa expresó “en principio no es un tema que hayamos analizado en el Colegio, pero daré mi opinión personal, y no creo que sea una medida impositiva, no en lo particular, podríamos decir que los jueces estaríamos encantados que se suspendan ya que tomarían vacaciones en cualquier momento del año y no todos en enero y julio como nos obliga la feria, pero nosotros jamás pensamos en lo particular si no en lo institucional y en lo que realmente sirva para un mejor funcionamiento de la justicia”.

“No nos olvidemos que una de las patas, de las más importantes, son los abogados e imagínese si el abogado tiene que estar los 365 días del año afectado a controlar su juicio, sería casi imposible, ahí afectaríamos el derecho de licencia y vacaciones, por eso no creo que sea una medida optima ni de mejoramiento para agilizar nada, para agilizar realmente debemos buscar soluciones de fondo”.

Explicó que “mejorar la justicia significa mejorar la cantidad de juzgados, aumentarlos, porque en Jujuy no aumentó como su población lo requiere. Aumentar la cantidad de Cámaras y personal, mejor infraestructuras, dar las soluciones técnicas y tecnológicas que el mundo modero exige y todo eso implica un costo y un presupuesto más alto, nada lograríamos con el tema de la feria, es una pantalla, nada más que eso”.

“Nosotros queremos modificar los procedimientos para agilizar los trámites y el aumento de juzgados, cámaras, personal y aportes tecnológicos imprescindibles hoy”.

Según la titular del Colegio de Magistrados de Jujuy durante enero y en el mes de julio, durante la feria judicial, “se trabaja en las cuestiones urgentes, las que ameritan que se habilite la feria. Muchos años fui Juez de feria y puedo decir y asegurar que hay mucho trabajo, acá no se para. El justiciable que tiene un tema que merezca una resolución inmediata se lo toma, atiende y se le da la solución”.

“Por eso digo que esto que se plantea no es siquiera importante dentro del plan Justicia 20/20 que es un hermoso plan, esto es algo minúsculo dentro del gran proyecto”.

Acerca de las soluciones de fondo, el diario JUJUY AL DÍA® consultó a la magistrada cuáles serían estas medidas para mejorar el funcionamiento judicial en Jujuy. “En el corto plazo, necesitamos la implementación urgente de los juzgados que están pendientes de empezar a funcionar, mejoras tecnológicas, de infraestructuras, trabajamos amontonados y eso también hace que trabajemos mal, y la creación de nuevas dependencias judiciales”.

“Por ejemplo, la Cámara que integro, la Civil y Comercial, desde hace 40 años seguimos siendo tres Cámaras a excepción de la Cámara de San Pedro pero con eso no hemos solucionado. También hemos hablado de la justicia de proximidad y vecindad para tratar de apurar porque hay conflictos que tiene que solucionarse inmediatamente y no estar dentro de un procedimiento tan lento como prevé la normativa”.

En este sentido mencionó “creo que hay que revisar urgente el Código Procesal, en cuanto a agilizar. Por ejemplo, cuando se demanda a alguien que tiene un domicilio en extraña jurisdicción, como Buenos Aires, Córdoba, se da más tiempo para contestar la demanda en función de la distancia, pero me pregunto hoy podemos hablar de distancia cuanto tenemos internet, teléfonos, con los que inmediatamente podemos comunicarnos. Cómo podemos seguir con esta vieja consigna que si vive en Buenos Aires le voy a dar 20 días más para que conteste la demanda, eso quedó perimido, eso hay que modificar”.