Alarma comunitaria en Palpalá

Jujuy al día® – Los vecinos del barrio Las Tipas estuvieron junto a funcionarios provinciales y municipales en la presentación de la nueva alarma comunitaria que contribuirá a la seguridad del lugar. La misma ya tiene determinado el sector de instalación.

Dentro del plan de Autoprotección Vecinal, la Secretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad continúa colaborando con los distintos barrios de la provincia no solo en la instalación de estos dispositivos de alerta sino también capacitándolos en su uso y organización, además de dar a conocer otros sistemas de seguridad enmarcados en la autoprotección.

En este caso se trata de una alarma recuperada por el área de Seguridad y reubicada, como tantas otras.

La reunión con los vecinos estuvo presidida por el Intendente de Palpalá y su gabinete; y funcionarios de la Secretaría provincial. En la misma estuvo presente un número significativo de la comunidad vecinal donde hicieron conocer su interés en adquirir más dispositivos y compartieron sus dudas sobre el funcionamiento.

Desde el Ministerio de Seguridad se ofreció una futura capacitación sobre el sistema para darles mejores herramientas para su uso, debido a que si no hay una clara organización en el manejo de las alarmas su finalidad puede verse alterada.

Desde Relaciones con la Comunidad y con el acompañamiento del Intendente del Departamento y su gabinete se viene trabajando desde el año 2016 con las personas de los barrios La Tipas, 2 de Abril y San José de Palpalá, tratando en conjunto la problemática que sufren.

Las alarmas tienen un alto nivel disuasivo pero no implica que la Policía deje de hacer su labor, sino para que la comunidad involucrada se autoproteja ante cualquier situación sospechosa que vea el vecino, no solo por un hecho delictivo sino también puede ser por una emergencia médica o un principio de incendio, y desde ahí deben llamar a los Bomberos, al SAME o a la Policía para que ellos actúen.