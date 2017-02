Perassi: “en realidad, leyendo y releyendo la ley, no debiera haber problemas con el tema del Carnaval”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, se refirió a las festividades carnestolendas en el marco de las nuevas leyes de nocturnidad y de regulación de venta de bebidas alcohólicas, y aseguró que en el transcurso de los días diversas personas inventaron cosas o impactos de la ley que no existen.

El Ministro Perassi manifestó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “he visto que en varios medios hay resistencia, críticas, reuniones, no solo de gente relacionada al carnaval si no también legisladores, y en realidad, leyendo y releyendo la ley, no debiera haber problemas con el tema del carnaval”.

“Se han inventado cosas que no existen, como por ejemplo que se ha reglamentado la ley, que es muy restrictiva, pero resulta que no existe reglamentación, no hay decreto reglamentario, no se firmó, ni el gobernador, ni algún Ministro, y el decreto reglamentario de la ley de nocturnidad y demás lleva la firma de los Ministros de Seguridad y Gobierno, pero esto no ha ocurrido”.

Añadió “están agregando cosas que en la práctica no existen, e incluso con temas puntuales como una prohibición del mojón o de la invitación de una bebida con alcohol llamada ‘vacuna’, pero son solo inventos que han surgido de alguien y vi que algunos medios lo repiten cuando no es así, no debiera haber ninguna contraposición en el tema de la ley y el carnaval en sí mismo o los actos que se realizan en carnaval, donde también ha merecido la ley una modificación hecha por la Legislatura brindándole un capitulo especifico al carnaval”.

“A veces ocurren estas cosas y se hacen una gran bola de nieve que nadie sabe quién la tira, y nadie las para, y eso no quiere decir que sean verdades”.

Entre estas modificaciones que se incluyen en el capítulo “Carnaval”, Agustín Perassi comentó que “se han introducido dentro de las modificaciones el tema de los que tienen fines de lucro y los que no, porque no estaba muy claro, ya que si es sin fines de lucro hay cosas que no deben abonar, pero los que lo hacen con fines de lucro y hacen negocios con esto, tienen la obligación de pagar pero están mezclando y adjudicando esto a una reglamentación inexistente”.

Perassi sostuvo que el carnaval “se va a desarrollar como se hace tradicionalmente, no debiera haber problemas específicos. Es una costumbre y cultura de muchos años y que todos los años se va concretando sin problemas, no debiera aparecer motivos para que este año sea distinto a otros”.