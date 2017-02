Sí a la seriedad de la propuesta. No a la improvisación fácil y demagógica

Jujuy al día® – Sí al estudio serio y no a la improvisación, sí a la justicia, no a la demagogia. No hay que olvidar lo que heredamos del anterior gobierno y no llorar sobre la leche derramada, si no buscar soluciones serias y posibles.

Como por ejemplo, el acceso sur de la nuestra ciudad, el puente de Av. Bolivia y tantos otros problemas que son productos de la casualidad y la improvisación, que nos costará millones de pesos a los jujeños sin saber a dónde está el dinero, entonces ahora debo decir que Gerardo Morales dentro de esta base, hace tiempo formó una comisión a la cual integro, para estudiar bases fundamentales de la corrección de algunos problemas, entre ellos el puente de av. Bolivia, acceso sur, acceso a San Pedro y tantos otros, lamentablemente en Jujuy algunos abogados confunden su misión, se olvidan que en el juramento para ejercer la profesión, juramos defender el derecho y no buscar la impunidad.

En otras palabras, aplicar las enseñanzas de Santo Tomas de Aquino, que dice que “El Derecho o Justicia, es dar cada uno lo que le corresponde”, entonces confunden la misión del abogado, en ese sentido creen que es buscar la impunidad del delincuente, como en el caso que atraviesa la provincia y que tiene repercusión a nivel internacional, aquí en Jujuy se quiere hacer aparecer una delincuente como si fuera un presa política, eso hace que vivan presentando escritos chicanas ante la justicia y ocupando a los abogados del estado a defender, contestar agravios al estado del derecho, agravios a la justicia y a la gente. Entonces casos como esos demandan tiempo a los funcionarios que están al servicio del gobierno, algunos hombres que estamos en otras misiones, tenemos que trabajar buscando el problema.

Integro una comisión a donde estamos estudiando diferentes problemas, entre ellos el acceso sur, el cual significo tres muertes seguidas en menos de quince días. Este acceso fue construido con costos millonarios. Se está trabajando para entregar dictámenes que serán presentados ante el gobierno, con un estudio serio y sobre la base de un estudio técnico.

Se va a hacer entrega de un informe técnico completo del puente de Av. Bolivia, puente que hasta el más profano puede darse cuenta de su inutilidad, el Acceso Sur, este último significaría el arreglo total de un acceso que no tiene razón de ser sin señalización, sin prevención de accidentes, prácticamente gastando cero peso, se corregiría un grave problema de costo millonario y muchas vidas humanas. Eso significa de que el gobierno Radical no promete lo que no va a cumplir, si no de que va haciendo de acuerdo a los consejos, propuestas que le vamos dando los funcionarios, esto que planteo es lo que estamos haciendo, posiblemente cuando el Sr. Gobernador reciba el informe en los próximos días, hará el anuncio de la resolución que va a tomar, el radicalismo es un gobierno serio, dentro la razonabilidad en el estudio pormenorizado de cada problema en las soluciones técnicas, soluciones posibles sin gastar millonadas, por eso creo y sigo la política del actual gobierno que encamino su programa sobre la base de no creer en la improvisación para no caer sobre la demagogia. Hacer obras serias, dar soluciones seguras y con futuros ciertos, por eso es que con paciencia vamos ir cumpliendo con nuestro compromiso, estando dentro de los cánones Radicales, respondiendo lineamientos de razonabilidad y rectitud, por eso sigo perteneciendo a la UCR.

Creo en la bonhomía de muchos hombres y mujeres, en la voluntad de trabajo por un Jujuy mejor, por ello es mi deseo trabajar en un partido coherente y serio, razonablemente recto con órganos partidarios respetados, respetables porque creo en los hombres y sigo ideas como nos enseñara nuestros antepasados y cuando notemos algún desvió resaltaremos las contradicciones del gobierno para mejorar la función y hacer que en Jujuy florezca una provincia donde flamee la celeste y blanca, para todos y no para un sector, porque el sectarismo no sirve y cuando se tiene fuerza y buena voluntad, se logra esos fines y orgullosos podemos decir al País que Jujuy es un ejemplo de trabajo y convivencia, donde como dice el gobierno debe haber unión, paz y trabajo, así caminaremos por la senda del bienestar y el honor.

Por Próspero Nieva

Coordinador de Asesores de Gobernación (Ad-Honorem)