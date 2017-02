Desde EJE SA explicaron cómo será el aumento en la tarifa y de qué se tratará

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el Gerente Comercial de EJE SA, Ernesto Vaccaro, explicó el impacto que tendrá el aumento en la tarifa de energía eléctrica en Jujuy tras los anuncios del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, aunque señalo que el incremento en nuestra provincia será significativamente menor del que se dará en Buenos Aires.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Ernesto Vaccaro manifestó que “el Ministro anunció una serie de aumentos en distintos rubros, pero no todos esos rubros afectan a la provincia de Jujuy, solo algunos. El Ministro Aranguren dio a conocer un incremento en el costo de abastecimiento, donde también está incluido el costo de trasporte, que es un desprendimiento del cálculo del costo de energía y después aumentos en el valor agregado de distribución para las distribuidoras metropolitanas, es decir de Buenos Aires”.

“A Jujuy solo afectan el concepto o rubro de la compra de energía, no así los valores agregados de distribución, eso es para las distribuidoras de Buenos Aires”.

Resaltó que “aumentará solo la parte de la compra de energía. La tarifa jujeña está formada por tres componente: uno es la compra de energía, que es lo que aumenta; el valor agregado de distribución, que no tiene modificaciones porque ya se cerró el año pasado en la audiencia pública; y el sistema aislado provincial que no tiene modificaciones, es decir solo aumenta la compra de energía”.

Vaccaro sostuvo que “por eso hay una gran diferencia entre los porcentajes de aumentos que se anunciaron en los medios nacionales con respecto a Jujuy”.

“Se anunció un aumento que va desde el 61 al 140% en cambio, y ya habíamos hecho los cálculos, y aproximadamente lo que afectaría en la tarifa con estos nuevos valores estipulados en la compra de energía, y como fue desdoblado en dos meses, sería un aumento para febrero y uno en marzo, se espera que en febrero ronde entre el 10 y el 13% y en marzo un 14% adicional que dista bastante de lo que se anuncia a nivel nacional”.

En relación a lo que ese porcentaje de aumento representa en dinero comentó que “esto tiene que ver con el comportamiento del consumo. Además el Ministro anunció que aquellos usuarios que tengan un ahorro del 10 al 20% respecto al año anterior el aumento va a impactar, o podría impactar un 50% menos, pero va a depender del consumo respecto al periodo del año anterior”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Gerente Comercial de EJE SA si este aumento tiene algún tipo de relación con el que ya aprobó la SUSEPU, quien explicó “nosotros hemos concluido la audiencia pública en lo que es valor agregado de distribución, lo nuestro concluyó en diciembre del año pasado”.

“Lo único que vamos a tener durante el año, si no surge otra modificación en el costo de abastecimiento, son las variaciones del valor de distribución que se hace en marzo y noviembre nada más”.

En este sentido indicó que los nuevos cuadros tarifarios “se hacen trimestralmente. Es importante aclarar que no es que el aumento aparecerán en las facturas de febrero, con el consumo de febrero la tendrán a fines de abril y las de marzo en mayo, no habrá impacto inmediato si no consumos que se darán desde febrero y marzo”.