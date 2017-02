Varias complicaciones en la implementación del SUBE en Jujuy

Jujuy al día® – A pesar que hubo un mes de prórroga para la implementación plena del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), en nuestra capital hubo múltiples problemas con el servicio y quejas de los usuarios.

Desde tempranas horas, largas filas de usuarios colmaron cada punto de recarga de SUBE, tanto en el centro como en los barrios, agotando el crédito que cada comercio tenia para ofrecer, y como siempre los usuarios dejaron para último momento para realizar las recargas.

Debido a esto, comenzaron los devenires esperados: cientos de usuarios que no pudieron cargar su tarjeta, por lo que ya sabían que no iban a poder usar el sistema de transporte urbano de pasajeros, inclusive muchos debieron bajar de las unidades por no tener crédito para poder pagar el viaje.

Otro problema suscitado fue el de los puntos de recargas oficiales, los cuales figuran en el sitio web oficial, pero al momento de ir a comprar la tarjeta o realizar la carga los comerciantes aseguran haber dejado de prestar el servicio hace varias semanas.

Además se generó más inconvenientes ya que algunos comercios exigían un plus por realizar la recarga, algo prohibido y que debe ser denunciado.

Si ya venía complicada la situación, en horas de la tarde terminó de complejizarse cuando los comerciantes le respondían a los usuarios que se quedaron sin sistema y que el mismo se repondría recién en la jornada de hoy, lo cual dejó sin recargar sus tarjetas a centenares de personas que debieron ingeniárselas para poder regresar a sus hogares.

Muchos optaron por pagar un remis, a pesar de los costos y diferencias con el pasaje en colectivo, otros por el taxi compartido, cuyas paradas rebalsaban de pasajeros.

Hoy se espera que sea una jornada más tranquila y que la implementación del SUBE pueda concretarse sin estos problemas.