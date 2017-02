Según el intendente de El Talar “desde que ganamos la intendencia vienen tratando de desestabilizar este gobierno”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Intendente de El Talar, Diego Ruiz, explicó las razones por las cuales considera que el Concejo Deliberante de la ciudad lo suspendió y aseguró que “estos mismos concejales fueron los funcionarios que no rendían ante el Tribunal de Cuentas”. Además comentó que el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a su pedido de una medida cautelar, por lo cual volvió a sus funciones luego de ser suspendido.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Diego Ruiz expresó “desde que ganamos la intendencia de El Talar vienen tratando de desestabilizar este gobierno. No entiendo estas cuestiones porque desde el Ejecutivo venimos trabajando, venimos haciendo obras, la gestión es normal en la parte financiera, social”.

“No sabía de las denuncias, hablan de muchas cuestiones que podemos demostrar que son mentira. Hablan de sobresueldo, malversación, pero podemos demostrar que son mentiras, incluso hicimos la presentación de los trimestres en el Tribunal de Cuentas y eso lo remitimos al Concejo”.

En este sentido expresó que “a nosotros nos llegó una sentencia sobre que no se hicieron las rendiciones del 2014, no desconozco la funcionalidad de los concejales pero estos mismos concejales fueron los funcionarios que no rendían ante el Tribunal de Cuenta, el presidente del Concejo Deliberante era el Secretario de gobierno de la gestión pasaba”.

“Quiero remarcar eso porque hay sentencia de que no se hicieron las rendiciones del ejercicio 2014, son 29 millones de pesos que no se rindieron”.

Además, respecto a las demás acusaciones, Ruiz sostuvo que “hablan de 12 minutas de comunicación, después en el pedido de informe lo contestamos con la documentación más la rendición de cuentas, pero una cosa es que no conteste y otra es que quizás a ellos no le llene las expectativas, es diferente pero respondimos”.

Respecto a la resolución del Superior Tribunal de Justicia, el Intendente de El Talar, explicó “pedimos una medida cautelar en defensa a lo que decían, ya salió la medida y volví a la municipalidad, hoy estaba funcionando normalmente, está todo normal”.

Para finalizar, Ruiz se refirió a las manifestaciones vertidas en una conferencia de prensa realizada por los Concejales que lo acusan, donde uno de ellos afirmó que la justicia responde al gobierno provincia. “La justicia es independiente y saca resoluciones dependiendo de las cuestiones que se presentan, y si se expidió así es porque lo que dicen no tiene muchos fundamentos”, concluyó.