Recomendaciones para evitar ser victimas de estafas

Jujuy al día® – Personal de la División Defraudación y Estafas, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, informa a la comunidad en general sobre las medidas de prevención que se deben tener en cuenta para evitar ser damnificados de maniobras fraudulentas mediante llamadas telefónicas que informa sobre irrisorios premios y la atención personalizada de supuestos trabajadores del estado que cambian dinero.

La primera modalidad consiste en que el delincuente, con el fin de obtener un beneficio económico, efectúa llamadas telefónicas a celulares, manifestando que el titular de la línea fue ganador de un vehículo por tener activa la misma.

En ese marco, el farsante le solicita a la víctima, que deposite dinero en efectivo en una cuenta determinada, o se lo gire por medio de algún centro de pago, a fin de recibir el premio, además para convencer aún más a las personas, estos delincuentes utilizan para conectarse correos electrónicos y páginas web falsas.

El segundo ardid delictivo consiste en que delincuentes, con el fin de obtener un beneficio económico, efectúan llamadas a teléfonos fijos o celulares particularmente a personas de avanzada edad, identificándose como algún familiar (hijo/a), o como funcionarios públicos más precisamente de ANSES, informándose que los billetes nuevos de cien pesos con la imagen estampada de Julio Argentino Roca y Eva Duarte de Perón, quedarán fuera de circulación, coma si también todo tipo de joyas de oro a las cuales se le colocarán una marca.

Posteriormente una vez recabada toda la información necesaria, se presentan en el domicilio un hombre o una mujer, a retirar los efectos para renovarlos, aduciendo ser contadora o escribano/a del organismo ante mencionado, lo que es totalmente un engaño. Además hacen mención que le entregarán los billetes nuevos, una vez que se realice la operación de cambio, no regresando más.

Por tal motivo personal policial recomienda a la comunidad en general no brindar ningún dato o información a quien lo esté llamando, ni gire dinero por sorteos en los cuales no se participó, debiendo tomar mayor precaución con los números desconocidos o los que tengan una característica diferente. Así también no entregar dinero a ninguna persona que dice representar organismos del estado o bancos de firmas nacionales e internacionales.

En tal sentido formule la denuncia en la unidad policial más cercana a su domicilio o comunicarse al número de emergencia policial 911, o al número fijo de la Dirección General de Investigaciones 0388– 4264008/016.