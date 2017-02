Personas buscadas

Jujuy al día® – INES HERRERA de 38 años de edad quien se ausenta de su domicilio desde el 22 de enero del corriente año. Actuaciones a cargo de la Seccional 56º.

La mujer responde a la siguiente filiación: tez morocha, contextura física normal, estatura aproximada de 1.60 mtrs., cabellos negros medio ondulados hasta los hombros. Vestía una remera de tela de color blanca lisa, una calza de color negra y calzaba zapatillas azules y se llevó consigo un teléfono celular. Como característica particular no sabe leer ni escribir y con la discapacidad que no retiene la memoria en un 100 % de las acciones que hace.

NAHUEL GOMEZ de 16 años y MARIA VIRGINIA FLORES de 15 años de edad ambos con domicilio transitorio en el Hogar de Adolescentes del barrio Coronel Arias, del cual se ausentan desde el 28 de enero del corriente año. Actuaciones a cargo de la Seccional 31º.

Los mismos responden a la siguiente filiación: NAHUEL estatura baja, tez trigueña, cabellos ondulados de color negro, de contextura física delgada, como seña particular tiene una cicatriz en la parte derecha del rostro. Vestía un pantalón jeans de color azul y una musculosa celeste sin mangas. MARIA de estatura baja, tez blanca, cabellos lacios largos de color negro, contextura media, usa un pearcing en la nariz del lado derecho y otro en la lengua, se desconoce como se encontraba vestida.

ERIKA JULIA TOLABA de 17 años de edad con domicilio en barrio San José de la ciudad de Palpalá, del cual se encuentra ausente desde el 30 de enero del corriente año. Actuaciones a cargo de la Seccional 47º.

La joven responde a la siguiente filiación: estatura aproximada 1.50 mtrs., contextura física delgada, tez morocha, cabellos castaños largos lacios con flequillos. Vestía una musculosa de color gris, pollera corta de color crema, campera de tela de color crema y calzaba zapatos rojos de plásticos, llevaba consigo una cartera puesta de cuerina de color negra.

MARIANELA MELANI TEJERINA de 15 años de edad con domicilio en barrio San Pedrito de esta ciudad capital, del cual se encuentra ausente desde el 25 de enero del corriente año. Actuaciones a cargo de la División Trata de Personal y Leyes Especiales.

La menor responde a la siguiente filiación: contextura física robusta, estatura aproximada 1.60 mtrs., tez blanca, cabellos semi largos teñidos claros en la puntas. Vestía un pantalón jeans y una musculosa con manchas de color rosado. Demás datos se desconocen.

GUADALUPE ANTONELA SOTO de 13 años de edad con domicilio en barrio Los Molinos de esta ciudad capital, del cual se encuentra ausente desde el 14 de enero del corriente año. Actuaciones a cargo de la seccional 34a.

La menor responde a la siguiente filiación: contextura física delgada, estatura aproximada 1.65 mtrs., cabellos cortos negros largos, tez trigueña, presenta cicatrices en ambas manos. Vestía un pantalón corto de color azul, musculosa de color negra y calzaba zapatillas negras con historietas, como así llevaba consigo un bolso marrón y en su interior prendas de vestir y una Tablet de color negra de 7 pulgadas.

ARACELI SOLEDAD DEL ROSARIO TORRES de 15 años de edad con domicilio en barrio San Pedrito de esta ciudad capital, del cual se encuentra ausente desde el 27 de enero del corriente año. Actuaciones a cargo de la seccional 6ta.

La joven responde a la siguiente filiación: estatura aproximada 1.53 mts., contextura física robusta, tez blanca, cabellos largos pasando los hombros lacios, con la particularidad que tiene un pearcing en la nariz de lado derecho. Vestía una remera tipo musculosa de color salmón, una campera deportiva de marca NIKE de color celeste, pantalón tipo bahiano floreado de varios colores y calzaba zapatillas tipo náuticas de color negra.

Se solicita a la comunidad en general que pueda aportar dato referente a las protagonistas lo comuniquen a la comisaría más cercana a su domicilio o bien al teléfono gratuito de emergencias policiales (911).