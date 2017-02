Venta de inmuebles del ex Banco de la Provincia de Jujuy

Jujuy al día® – Luego de la sanción la Ley 5958 en la Legislatura de Jujuy, el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra habilitado para la venta de inmuebles del Estado Provincial, relacionados con el Banco de la Provincia de Jujuy, Ente Residual, y/o con la Unidad de Gestión ex Banco de la Provincia de Jujuy.

Con los fondos producidos por las ventas se propone crear e integrar un fondo fiduciario que financiará la construcción, obras y adquisición de inmuebles para reparticiones públicas provinciales.

Al respecto, el director del Ente Residual de la Provincia (ex Banco Provincia), Pablo Meyer expresó que “los pliegos, de un valor de 3000 pesos, están elevados en la página central del Gobierno de la Provincia de Jujuy, a la cual puede acceder gratuitamente cualquier persona interesada en participar de la licitación, así como acercarse a las oficinas del Ex Banco de la Provincia de Jujuy – Ente Residual, ubicado en calle Belgrano Nro. 566, en el Edificio Huasi, Sub suelo, oficina 28, de 07:30 a 13:00 horas”.

“Los 35 inmuebles urbanos y rurales se encuentran divididos en 4 lotes, es decir que van a ser 4 llamados. El Lote 1 será el día 07 de marzo de 2017; el Lote 2, el 10 del mismo mes y año; asimismo, con el Lote 3, se procederá el 14, y el Lote 4, el día 17 de marzo, en todos los casos a las 09:30 horas” destacó.

El detalle de cada inmueble podrá consultarse gratuitamente en la página web del Gobierno de la Provincia de Jujuy: www.jujuy.gob.ar o en las oficinas del Ex Banco de la Provincia de Jujuy.

El lugar de recepción y apertura de sobres es el Salón Blanco del Palacio de Gobierno, ubicado en calle San Martín N° 450, 1° Piso de la ciudad de San Salvador de Jujuy.