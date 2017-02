Para el titular del gremio de trabajadores judiciales de Jujuy decir que el Poder Judicial se para en enero “es una mentira total”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario General del Gremios de los Trabajadores Judiciales, Freddy Berdeja, se refirió de esta manera a la idea del gobierno nacional de poner fin a la feria judicial de enero y julio para evitar que los juzgados y fiscalías no permanezcan cerrados tantos días, según sostiene el Ministro de Gobierno Germán Garavano.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Freddy Berdeja manifestó “esta intención del gobierno se basa en la reforma 20/20 que impulsa el Ministro de Justicia German Garavano, que no solo impulsó el tema de la feria judicial si no el tema de los horarios en lo que hace al Poder Judicial, indudablemente es un proceso más ambicioso que busca optimizar la justicia”.

“Podemos compartir algunas partes del proyecto 20/ 20 pero no lo que cercena el derecho de los trabajadores. Aparte es un argumento muy remanido decir que durante la feria el Poder Judicial no funciona cuando justamente quedan los juzgados habilitados, la justicia sigue trabajando y el funcionamiento de los expedientes no tiene que ver con el Poder Judicial si no con la actitud que tome el letrado de pedir la habilitación a feria del expediente que quiere seguir trabajando”.

Agregó “esto de que la justicia se paraliza en enero y los 15 días de julio no es el argumento válido pero si es otra la intensión que persigue debería ser mucho más claro, pero que el Poder Judicial se para en enero es una mentira total, mucho más después de la actitud o estrategia que plantee el abogado, que lleve el expediente, si pide la habilitación de expediente en feria está perfectamente trabajando y quedan los jueces, empleados, secretarios habilitados en esa tarea o sea que eso da por tierra ese argumento que la justicia se paraliza enero y julio”.

En este sentido mencionó que “más que un debate reafirmamos la intención de mantener la feria judicial y no solo la feria si no que hace bastante tiempo el Poder Ejecutivo ha adoptado esa mecánica que tiene el Poder Judicial, hasta el mismo Poder Legislativo, han implementado una especie de feria donde le dan la mayor licencia a los empleados en enero y febrero si bien tiene la flexibilidad de tomar cualquier otro mes del año pero el grueso, por estadísticas, lo toma en enero y febrero y lo hacen por la cuestión de poder compartir las vacaciones en familia aprovechando el receso escolar”.

JUJUY AL DÍA® consultó al dirigente sindical si han realizó algún planteo expresando su posición sobre el tema al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y mencionó que “ya lo hicimos. Tomamos conocimiento del proyecto 20/20 el año pasado, si bien es cierto que el Ministro de Justicia dijo que había surgido de un consenso, fue más una presentación del proyecto donde se invitó a la Federación Judicial Argentina, que es la entidad donde estamos nucleados, y a la Unión de Empleados de la Justicia de Nación, donde se informó del proyecto y se ratificó la intención de que no se compartimos muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores”.

“Por ejemplo sería importante que ese proyecto contemple la democratización de la justicia y que los trabajadores tengamos un convenio colectivo de trabajo ya que es el único sector de la administración pública que no lo tiene ni en el orden nacional ni provincial a pesar de tener una resolución de la OIT que recomiendo y casi ‘exige’ a la Corte Suprema que implemente el convenio colectivo”.

Para finalizar, anunció que a partir de hoy, los empleados judiciales nucleados en el sindicato, volverán a una asamblea general extraordinaria a la espera de una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo acerca de su adecuada proporcionalidad.