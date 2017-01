Ruta del dinero K en Jujuy: el abogado de los “Pibes Villeros” se opuso al pedido de elevación a juicio

Jujuy al día® – En diálogo con los medios, el abogado defensor de los cooperativistas de “Pibes Villeros”, Marcelo Elías, indicó que a pesar de que meses antes había señalado que sería importante para sus defendidos ir a la instancia del juicio oral, tras el pedido de elevación a juicio realizado por el Fiscal de la causa, presentó su oposición al pedido.

Además indicó que considera que, debido al número de imputados, sería difícil que en marzo hubieran novedades y respuestas del juez a los planteos de cada defensa.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Marcelo Elías expresó “en un momento, y lo sigo sosteniendo hasta ahora, necesitaba con urgencia que se llegue hasta la última etapa, la de juicio, para que podamos demostrar acabadamente que no concurren los elementos que se le imputan a mis defendidos, pero al haber muchos imputados, muchos profesionales y muchas defensas técnicas, motivó, y en virtud a que existen elementos para hacerlo, que yo formulara la oposición porque en un principio he manifestado que cuando la causa es muy compleja y cuando hay que tratar de acortar los plazos es mejor ir a juicio, y estando las personas en libertad, más aún”.

“En este caso particular tengo una sola persona privada de su libertad y eso también me ha motivado, más la oposición que han generado colegas con anterioridad a la mía, el Juez deberá tomarse el tiempo necesario y establecido por ley para resolver las otras oposiciones lo que no permite continuar con el resto de los imputados ya que la causa es una sola, y en este caso al hacerse un planteo en el expediente principal, por más que estén acumuladas, la presentación de una defensa dilata, no maliciosamente, el proceso respecto a los otros”.

Agregó que “todo eso hizo que debamos sentarnos a estudiar, analizar el requerimiento de elevación a juicio respecto a mis clientes, y considerar que en esta etapa no están dados los elementos para que esta persona permanezca detenida, y al mismo tiempo considero con respeto que el requerimiento de elevación a juicio respecto a ‘Pibes villeros’ no tiene asidero legal porque no se dan los elementos que requiere la estafa”.

Explicó que “el modo comisivo de la estafa es el ardid y el engaño, y en ‘Pibes villeros’ no engaño a nadie, ‘Pibes villeros’ no simuló su calidad, si bien la persona jurídica de la cooperativa no presenta los requisitos que se necesita ante la cooperativa, no está actualizada en materia contable y balance, pero ante la entidad bancaria esta con toda la legalidad, tal es así que se ordenó el pago”.

Respecto a si considera que estuvo bien, tras lo planteado, la unificación de las causas, Marcelo Elías respondió “es que la causa es una sola, creo que por una cuestión de organización y operativa se tramitó al inicio separadas físicamente, creo que con justificativos procesales, y como hombre de derecho creo en esa teoría, pero no deja de sorprender que al inicio sean separadas, pero al mismo tiempo creo que se trabajó bien respecto a la defensa en esa causa”.

“Pero en esta causa hay distinta personas involucradas o la mecánica en la que el Estado Nacional giraba los fondos a la provincia y ésta a los municipios y de ahí a los cooperativistas fue siempre la misma con respecto a estos 14 millones de pesos que percibieron los cooperativistas el 9 de diciembre el 2015”.

“Está bien, se acumuló, pero esto genera más complejidad y hay que tener mucha paciencia porque para que lleguemos a juicio deben quedar firmes todas las resoluciones del Juez de Control ya sea sobreseyendo, dictando la falta de mérito o mandando a juicio, pero el que resuelve es el Juez, el Fiscal solicita pero está en manos del Juez de Control si se va a juicio o no”.

Para finalizar, Marcelo Elías fue consultado por nuestro medio si considera que en marzo podría haber novedades sobre le elevación o no a juicio de la causa acumulada, conocida como “Ruta del dinero K”. El letrado expresó “no creo porque procesalmente el Juez debe resolver todo y aún ni si quiera se ha vencido el plazo para que el Juez se siente a estudiar y analizar la situación de cada imputado, es más aún no están notificados todos los imputados del requerimiento de elevación a juicio”.

“Una vez que se venza el plazo de la última notificación recién ahí se tendrá que sentar a analizar cada planteo de oposición o los que haya y los otros esperaran pero no se podrá seguir a la etapa intermedia que es la audiencia preliminar, ya que hoy tenemos un sistema que ha dejado de ser inquisitivo y pasó al acusatorio, donde tenemos una primera etapa que es la Investigación Penal Preparatoria, la segunda que es la intermedia, y la ultima es el juicio, pero hasta marzo no vamos a tener novedades, si no mucho más allá”.