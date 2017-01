El Embajador argentino en Bolivia habló sobre el endurecimiento de las leyes migratorias

Jujuy la día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, se refirió a la reacción del gobierno boliviano tras la firma del decreto nacional que endurece la ley migratoria que prevé la deportación de extranjeros que cometen delitos y a las declaraciones vertidas por la Ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, los cuales fueron consideradas “xenofóbicas” por el gobierno de nuestro país vecino.

Además aclaró en qué consiste la suspensión de 90 días de importaciones de distintos productos que comprendieron algunos realizados en Argentina, como también a la falta de Cónsul boliviano en Jujuy, los avances en materia ferroviaria entre ambos países, y el tema de la salud.

Respecto al decreto, el Embajador argentino en Bolivia expresó a una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “es conocida la reacción del gobierno boliviano por las declaraciones de la Ministra Bullrich, por lo que citaron al Embajador”.

“Quedó todo aclarado, si bien Cancillería boliviana hizo una declaración formal sobre las declaraciones que las considera xenofóbicas como dijo el Ministro de Gobierno, Carlos Romero”.

“Creo que fue, no diría un error, pero se agrandó el tema. El decreto no es grave pero no estuvo bien generalizar. Es decir que es sabido que hay millones de bolivianos que vienen a Argentina que son trabajadores, estudiantes, profesionales, comerciantes, asique sobre lo que el decreto avanza es en aquellos que han cometido delitos, que tienen un prontuario que no los favorecen, que tienen condena en Argentina o Bolivia”.

Agregó “inclusive el argentino para entrar a trabajar a cualquier lugar o pedir su documento piden planilla prontuarial, no es nada de otro mundo. Lo que habla el decreto es que todos aquellos que quieran radicarse en Argentina tienen que presentar eso, una planilla prontuarial, con sus antecedentes de conducta, no es nada malo, pero lo que le molestó al gobierno boliviano son los dichos de la Ministra, creo que la generalización nunca es buena, menos cuando es negativa”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Embajador argentino en Bolivia si tuvo oportunidad de hablar con las autoridades bolivianas, más aun luego de aclarar los hechos. Manifestó al respecto, “acabo de hablar en un programa de televisión y vi una nota donde el Embajador de Bolivia en Argentina, el ingeniero Tito, que dijo que hay que tratar de calmar las aguas porque conoce y sabe que no es tanto, que es más lo que se explotan de las declaraciones, exageradas, pero en si debemos seguir avanzando. Argentina y Bolivia tienen una balanza comercial importante, hay muchos acuerdos comerciales que deben realizarse este año, asique creo que lo mejor es tratar de no echar más leña al fuego si no avanzar en las cosas que nos unen en nuestro comercio bilateral”.

En este sentido, el diplomático argentino se refirió a la suspensión de las importaciones en Bolivia de algunos productos argentinos. “Respecto a eso estuve toda la mañana trabajando, hubo un error en la información, únicamente se plantea durante 90 días el cierre de importaciones de uva, no de vino, y Argentina lo que exporta es vino no tanto uva, es más para Chile y otro países. En ese sentido podemos estar tranquilos ya nos han comunicado, tuvimos aclaración al Estado boliviano y aclararon que solo es la uva”.

En otra parte de la entrevista, este diario consultó a Alvarez García las razones por las que el Consulado de Bolivia en Jujuy no cuenta con su diplomático, tal como publicáramos. Señaló que “si hay reclamos, Cancillería deberá tomarlos para nombrar al Cónsul, pero a veces pasa que no hay gente que esté dispuesta a ir de Cónsul a un lugar o a ocupar lugares como ese”.

“Pienso que si los ciudadanos bolivianos que residen en Jujuy reclaman Cancillería debería tomar los recaudos necesarios para nombrarlo. Le comento que a partir del lunes que pasó en Argentina juró el nuevo Canciller asique están cambios importantes en Cancillería y creo van demorando los nombramientos y calculo que pronto serán”.

En relación a las charlas sobre le ferrocarril Jujuy- Bolivia, Normando Álvarez García expresó “en cuanto al ferrocarril se avanzó con conversaciones con la empresa boliviana de trenes ya hubo una reunión con el gobernador Morales cuando vino a Santa Cruz, hay avances y uno de ellos es el de empezar a hacer una playa en La Quiaca para que puedan entrar trenes bolivianos”.

“Eso será de mucha ayuda para los transportistas, para la descarga de mercadería de Bolivia y los que venden mercadería a Bolivia puedan cargar el tren en La Quiaca, con lo que significa la simplificación de trámites, etcétera, porque los camiones es difícil que pasen hacia ambos lados”.

Para finalizar, y luego de lo manifestado a nuestro medio por el Director del Hospital Pablo Soria, Cesar Mulqui, acerca del costo que le significa a nuestro hospital cabecera atender a personas extranjeras, el Embajador Álvarez García expresó “en Argentina la salud es universal y gratuita, al igual que la educación, en ese sentido es uno de los países más avanzados y tenemos que estar orgullosos de eso. Hay muchos ciudadanos bolivianos que se atienden, no conozco las cifras en realidad”.

“Tuve una reunión con la Ministra de Salud de Bolivia, la licenciada Cantero, y hablamos del tema para poder avanzar para que haya reciprocidad, por lo menos”.

“Pero usted sabe que en Argentina la salud es para todos y no va a cambiar. Inclusive la Constitución Nacional y los pactos internacionales que en el caso de la salud los inmigrantes tendrán el mismo trato que los nativos, esas son resoluciones de Naciones Unidas. El día que la salud en Argentina se cobre, también tendrán que pagar los bolivianos”, concluyó.