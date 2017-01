Presión impositiva a las PyMES: “de cada peso que ingresa a nuestros comercios, el 48% se va en impuestos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), Ignacio Sadir, se refirió al proyecto que planteó el flamante Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de bajar los impuestos y la presión tributaria a empresas y comercios para que eso sea invertido en la generación de mano de obra genuina en nuestro país.

Al respecto, Ignacio Sadir manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “esto no lo veo todavía, este proyecto. Todos los políticos hablan de bajar la carga impositiva pero hasta aquí no lo hemos visto y lo necesitamos. El presidente de la Nación, en marzo del 2016, hizo su primer lanzamiento de la sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y en su discurso habló de la presión tributaria, pero hasta el día de hoy no se ha hecho nada”.

“La realidad es que necesitamos algo que impacte concretamente ya que en cada peso que ingresa a nuestros comercios, 48 centavos, es decir el 48%, se va en tasas, impuestos, aportes, contribuciones, y hasta ahora no se ha hecho algo real y conciso”.

Para Sadir, “necesitamos que se toque ese tema porque la formalidad cada vez migra a la informalidad porque no puede pagar toda esa cantidad de plata, y porque el empresario la siente injusta. Lo vengo diciendo y me hago cargo: la estructura formal se está informalizando. Hay estructura informal dentro de la formalidad en las PyMES porque no puede sostener los altísimos impuestos en Argentina, que es la 7° en el ranking mundial de presión tributaria”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al titular de la UEJ de Jujuy si el gobierno debe diferenciar, en esta posible decisión de bajar la carga tributaria, a las PyMES, fundamentalmente a las del interior, es decir regionalizando esta disminución. Afirmó al respecto “por supuesto, porque las generadoras de manos de obra en la Argentina somos las PyMES, en un 65%”.

“Si no tomamos conciencia, los gobernantes y el sector privado, que el empleo está en crisis mundialmente, porque aparte de la presión tributaria en Argentina en el mundo empieza a aparecer el concepto del 4D, la robótica, la cibernética. En el mundo las grandes empresas fabriles, por ejemplo las automotrices como Volskwagen que dejó en la calle el otro día a 21 mil puesto de trabajo, no lo hizo porque fabricará menos autos, sino porque está tecnificando su fabricación”.

“Hay que tomar conciencia que el empleo está en crisis en el mundo, particularmente en nuestro país porque tener un empleado es caro y porque existe, para el colmo, desde hace un par de años la judicialización de cualquier arreglo que se deba hacer con un empleado”.

Acerca de la posibilidad de sancionar la emergencia laboral en nuestro país, Sadir expresó “pienso que hay que declarar un pacto social, a nivel provincial, nacional, donde digamos que esta es la situación, que cada uno hará su parte, como bajar beneficios pero que bajen la escala de aportes y contribuciones. Cuantas veces hablamos de aportes y contribuciones diferenciales por región y eso no se está escuchando, salvo el Plan Belgrano donde entraría ese concepto, pero ha pasado un año y aún no está materializado. Necesitamos materializar esto”.