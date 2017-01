¿Cuál fue el nombre más elegido por los jujeños en 2016?

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Daniel Ferreyra, Director del Registro Civil de la provincia, se refirió a los nombres más populares elegidos por los jujeños a la hora de inscribir a sus hijos. Además se refirió a la selección de nombres, dentro del marco de las nuevas normativas, y resaltó que hubo muchos rechazos, entre ellos el de una menor a la que sus padres quisieron llamar como una localidad de Jujuy.

Ante la consulta de JUJUY AL DÍA® sobre cuáles fueron los nombres más usados por los jujeños en el 2016, Daniel Ferreyra señaló que el nombre más popular fue “Thiago, en varones. Se sigue usando bastante, y en mujeres no hay un nombre en particular que pueda haber prevalecido sobre los otros porque no hubo ninguna telenovela que le haya marcado el rumbo, como tuvimos el caso de Onur, donde rechazamos a más de uno el nombre”.

Sobre si sigue existiendo la costumbre de nombres de los abuelos, Ferreyra marcó “se sigue poniendo nombre del abuelo y bisabuelo, el problema es que a veces le cuestionamos cuando el nombre del abuelo es extranjero y es difícil de pronunciar o escribir”.

“Lo que tienen que pensar los papás es no en el capricho de ellos sino en el chico, el pibe con un nombre raro, con Z o X en el medio le van a escribir mal el nombre, le van a hacer mal la libreta de calificaciones, o sea en la medida que el capricho no genere inconvenientes a futuro no hay ningún inconveniente”.

Nuestro medio consultó al Director del Registro Civil provincia si se han presentado casos donde los nombres propuestos por los padres fueron rechazados y comentó que “he rechazado más de un nombre. Por ejemplo mezclan nombres de sus familiares y terminan haciendo un mamarracho que no termina siendo un nombre, entonces les pedimos un antecedente del nombre y no existe”.

“Por ejemplo hay uno que me quedó muy marcado, no sé si esa criatura estará inscripta, el padre tenía el capricho de ponerle Tilcara, cuando Tilcara es una localidad no un nombre. Era Maica Tilcara, no sé si la inscribió hasta ahora”.

Resaltó “los papás tienen que ser cuidadosos, pensar en el chico, deben tener en cuenta una serie de factores”.