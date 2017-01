Vacaciones: consejos para evitar estafas en alquileres

Jujuy al día® – En principio, se recomienda alquilar a través de inmobiliarias registradas, y no en páginas web que no tengan un respaldo. La Defensoría del Pueblo difundió una serie de recomendaciones para no llevarse malas sorpresas en el norte Argentino tanto en épocas de carnaval o visitar países limítrofes.

– Desconfiar de anuncios con precios demasiado bajos, así como de avisos con faltas de ortografía, lenguaje con incorrecciones o mal redactado.

– No realizar transferencias bancarias ni enviar pagos por empresas internacionales, si no conoce fehacientemente a quien se le deposita el dinero.

– Realizar una búsqueda previa en internet para conocer la existencia del inmueble que se ofrece en alquiler y quién lo publica, para que de esa forma nadie se lleve sorpresas.

– Si se indican teléfonos o mails de contacto, previamente consultar en Internet verificando si son reportados por otros usuarios como fraudulentos.

– Tener presente que los conocidos buscadores de internet pueden ser una buena opción de cotejo de datos.

– Realizar una investigación del usuario y la oferta con anterioridad a realizar cualquier depósito o envío de dinero.

– Prestar suma atención a las conversaciones telefónicas y a las comunicaciones por internet en lasque se pida entregar información personal.

– Verificar previamente y por otro medio, la identidad de quien lo está consultando.

– No brindar información que permita su identificación o la de su familia.

– Si se recibe una llamada o correo haciéndose pasar como representante de una institución financiera o banco, pidiendo datos de la cuenta o información personal, cortar o no responder y llamar inmediatamente al banco para verificar la información.

Finalmente la Defensoría del Pueblo, en caso de recibir denuncias de estafas u otras irregularidades, recomendó realizar la denuncia en dependencias del organismo, Casa Central, Calle Arenales N° 1219 esquina Ramirez de Velazco, CP. 4600 Tel: 54-388) 4237163-4237164 o en delegaciones del Interior, para generar las actuaciones correspondiente en defensa de los ciudadanos jujeños.