Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario de Planificación y Políticas Sanitarias, Pablo Perovic, se refirió a la situación epidemiológica del alacranismo en Jujuy remarcando que en los últimos años no hubo casos graves de envenenamiento.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Pablo Perovic expresó “como primera medida hay que saber que vivimos en una zona endémica de alacranes, y acá existen como en todo el mundo donde hay más de 1500 especies de alacranes o escorpiones. En esta zona existe alrededor de 25 especies de las cuales dos familias son las que pueden ser agresivas o dar un problema de salud en el caso que piquen una persona: son los Tityus”.

“En Jujuy existe dos tipos: uno que está en la zona de Yungas y otro que en esta en Quebrada y Puna”.

Explicó que “estos alacranes tienen un hábito de vida vespertino, nocturnos, que es el momento del día en el cual están más activos y empiezan a buscar alimentos, salen de los huecos, de debajo de las piedras o de la basura, donde hacen sus nidos y buscan su comida que consiste en grillos, cucarachas y pequeños insectos”.

“Cuando tenemos demasiada basura o lugares donde puedan anidar va a aumentar la población y si encima lo que hacemos es matar, usando insecticidas, a las cucarachas, los dejamos sin alimento por lo tanto este artrópodo, que no es afectado por este insecticida común, se pone más agresivo”.

Acerca de la casuística, Pablo Perovic comentó que “en Jujuy no tenemos en los últimos años casos graves, tuvimos casos de picadura pero no de fallecimientos, si hubo hace tres años casos de dos niños. Sabemos que hay un caso en Córdoba, pero en Jujuy no hay fallecidos”.

“Tenemos notificaciones permanentes de casos leves, moderados, pero no de graves. Contamos con los elementos necesarios desde el Ministerio de Salud para atender los casos ya sean leves, moderados o graves”.

Señaló que “los casos leves se tratan como una picadura de un insecto ponzoñoso sin la necesidad de usar elementos complejos. Si es picado un niño muy chico, un adulto mayor que tiene otras enfermedades u otras personas que tienen diabetes, hipertensión, ahí se necesita otros medicamentos como el suero específico para la picadura de los alacranes, y en Jujuy cada hospital de cabecera cuenta con este suero”.

“Si alguien es picado no usar ningún elemento casero, nada, no aplicar nada, si se puede aplicar agua fría o hielo para disminuir el dolor y la hinchazón. No deben dar ninguna medicación y trasladarlo al paciente a un centro de asistencia; ahí se verá qué corresponde hacer”.

Remarcó que “en esta época aparecen más por la humedad y el calor, por eso recomendamos mantener limpio el fondo de la casa, pero los alacranes pueden estar en el propio hogar, generalmente espacios húmedos como baños, cocinas, y aparecen por los resumideros. Son artrópodos que a la noche, si uno cuenta con una luz ultravioleta, son fáciles de detectar porque son fluorescentes con esta luz, y rápidamente se los puede ver y evitar las picaduras”.

“También se recomienda la limpieza con fenelinas que es una sustancia que puede ahuyentar a los alacranes, pero no los mata. Hay que poner atención en las ropas, en la cama, en los zapatos, siempre sacudirlos antes de ponérselos”.