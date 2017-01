Posición de la Unión Empresarios de Jujuy ante anuncios del Gobierno Nacional

Jujuy al día® – En relación a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, la Unión Empresarios de Jujuy manifiesta que, en lo concerniente al “plan de transparencia de precios”, donde los comercios deberán diferenciar los valores de los productos que se abonen en una cuota y los que se compren con financiamiento, y explicitar el costo financiero total de la operación, considera una medida positiva, ya que va a dar mayor transparencia y claridad al consumo, a los precios, a los costos de financiamiento, y va a colaborar en detener la escalada inflacionaria del país.

El presidente de la UEJ, Ignacio Sadir, manifestó que “es un elemento que se necesitaba. Por derecho el consumidor debe tener la claridad del precio de contado y el del sistema de financiación en distintas cuotas que lo define el comerciante y la tarjeta de crédito”.

“Ya llevamos muchos años donde vemos una gran diferencia entre los precios en nuestro país, con los de otro país. Esto es porque el sistema de financiación está cargado en la venta de ese producto y no es del todo claro, por lo que consideramos que es una buena medida la que se tomará”, agregó Sadir.

Feriados puentes benefician al interior del interior

Respecto a la eliminación de dos de los feriados puentes, la UEJ considera que no es una medida afortunada para el interior del interior del país.

“Sabemos que estos feriados no contribuyen siempre a las grandes capitales de la Argentina, pero a los pequeños poblados, a las regiones que están alejadas de los principales centros urbanos, esta medida las potencializa, ya que las micro regiones que circundan a estos lugares turísticos, fueron muy visitadas en estas pequeñas vacaciones que se generaban”, explicó el presidente de la UEJ.

Sostuvo que piensan que es una medida que no favorece al interior del país, “donde no tenemos grandes industrias, movimientos económicos y donde el turismo es una posibilidad que nos ayuda a salir adelante en el sistema económico. Sería muy positivo que lo que solicitamos a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el año 2015 y 2016, respecto a que estos fines de semanas puentes sean ‘no laborables’, se pueda rever”.

“Esa sería una forma en que los feriados puentes continúen –explicó el referente del sector empresario-, y que el comercio o empresario pueda negociar con sus empleados el trabajar o no en esos días; permitiendo el movimiento turístico que esto genera, siempre teniendo en cuenta que es algo que beneficia a todo el sistema económico de una población, ya que el turismo se transporta, gasta en alimentos, gastronomía, comercio, combustible, regalos, etc., elementos que son parte de la economía en la sociedad”.