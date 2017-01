Detienen a dos mecheras

Jujuy al día® – En dos hechos diferentes efectivos policiales, lograron arrestar a dos mujeres comúnmente llamadas “mecheras”, cuando estas cometían ilícitos en inmediaciones de la ex terminal de ómnibus de esta ciudad capital. Las mismas fueron conducidas hacia la seccional 4ta con jurisdicción en la zona, y los procedimientos se llevaron a cabo la noche del jueves último.

Efectivos de la seccional 4ta del barrio Cuyaya, tomaron conocimiento la noche del jueves último, tras el servicio de seguridad implementado en las inmediaciones de la ex terminal de ómnibus, alrededor de las 20:40 horas, por parte de una casual transeúnte, quien no se identificó y refería que momentos antes había observado a tres personas dos de sexo masculino y una femenino, quienes deambulaban por el sector en actitud sospechosa como así llevaban unas billeteras en las manos y que miraban hacia todos lados, por lo cual luego de recabar datos referente a las características físicas de los mismos, personal uniformado de la seccional cuarta realizó un amplio rastrillaje por la zona, donde logró observar a dos personas que respondían a las características brindadas anteriormente, sobre la intersección de las calles Segada y Santiago del estero, y que al percatarse de la presencia policial se separaron inmediatamente, tomando ambas direcciones distintas, como así aprovecharon la aglomeración de personas en el lugar, sobre todo ante el conflicto que mantienen los vendedores ambulantes y el personal de control comercial, y lograron fugarse del lugar. Seguidamente y continuando con la búsqueda de los delincuentes, se observa sobre calle José de la Iglesia a la altura de una galería de compras, a una de las mujeres sospechosas a quien se interceptó y demoró como así al consultarle sobre su presencia en el lugar, la misma se notaba nerviosa como así no pudo justificarla refiriendo la misma que sería de la provincia de Salta. Seguidamente al realizarle un palpado al bolso que llevaba consigo se logró encontrar una billetera de varón y que la misma manifestó que no era de su propiedad que otra persona se la había dado para que la guardara.

Ante tal situación la mujer fue trasladada en un móvil policial hacia la seccional 4ta. donde se requirió la presencia de testigos hábiles para la requisa del bolso que arrojo que contenía la suma de $580,oo, documentación personal de una persona mayor de edad, de sexo masculino con residencia en la localidad de Yala, quedando dicho secuestro de carácter preventivo. Luego se procedió a la individualización del propietario de la documentación, quien efectivamente manifestó que fue víctima de un hurto sobre calle Iguazú a la altura de la parada de colectivo, donde habían muchas personas al momento de ascender al colectivo y que al arribar a su domicilio se percató que le habían sustraído la billetera del bolsillo de la camisa que llevaba puesta, por lo que radico la correspondiente denuncia, se realizó la consulta pertinente con la fiscalía de turno, que dispuso el arresto de esta persona por el delito de HURTO C.P.N.

En otro hecho registrado a horas 21:30 aproximadamente en el mismo sector descripto anteriormente una persona de sexo femenino, fue víctima de la sustracción de una billetera que se encontraba en el interior de su bolso y que sintió un pequeño empujón y luego vio a una señora que llevaba consigo un menor que le entregada algo verde a otra mujer y que al abrir su bolso observó que le faltaba su billetera de ese mismo color y que aprovechando la presencia de un efectivo policial femenino que se encontraba en el lugar, hizo demorar a esta persona y que la misma al ver que se acercaba el uniformado arrojó el elemento rapiñado, situación que fue observada por el personal policial, por lo que fue trasladada a esta dependencia junto a la damnificada, donde radico la correspondiente denuncia, verificándose que la billetera contenía toda sus pertenencias, quedando esta persona arrestado por el delito de HURTO EN GRADO DE TENTATIVA.

La Policía de la provincia informa a la población en general que tenga mucha precaución y que adopten todas las medidas de seguridad para evitar ser víctima de esta modalidad de delito, ya que las aglomeraciones suele ser aprovechadas por personas inescrupulosas para delinquir, además cuando sean víctimas de algún tipo de delito que denuncien el hecho.