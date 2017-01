Tras el alud: Fiad aseguró que “está controlada la situación sanitaria, pero estamos en alerta permanente por cualquier eventualidad”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Ministro de Salud de la provincia, Mario Fiad, realizó un balance del accionar del servicio de salud luego del alud en Bárcena, Volcán y Tumbaya, y mencionó cómo se desarrolla la otra etapa en este sentido que es el control sanitario en la zona. Además confirmó que en Jujuy, hasta ayer, no había casos de personas con dengue, zika o chikungunya.

En declaraciones al diario JUJUY AL DIA®, Mario Fiad expresó “hemos trabajado desde el primer momento, pusimos un hospital móvil en Volcán y otro en Tumbaya por la urgencia y la emergencia, estuvo el refuerzo del SAME durante los primeros días. Sigue estando el hospital de campaña en Volcán no así en Tumbaya porque se replegó al puesto de salud, esperemos que pronto también podamos replegar este hospital al puesto de salud, reforzarlo y mantener el alerta epidemiológico”.

“También se han hecho las acciones pertinentes a partir de los médicos, enfermeros y agentes sanitarios para hacer la vigilancia epidemiológica. Se asistió a las personas evacuadas y posteriormente, casa por casa, para no tan solo hacer el complemento del esquema vacunatorio a quien no lo haya tenido, se hizo la vacunación preventiva de mucha gente contra la Hepatitis A, tanto a los habitantes que no tenían completo el esquema como también a los voluntarios y a los agentes que estaban realizando acciones en el terrenos y la antitetánica que se completó para los voluntarios”.

Fiad aseguró que “la asistencia se está haciendo permanentemente, la situación sanitaria está controlada”.

“También se ha iniciado la campaña, a partir de estos días, que no tan solo ha sido de fumigación en espacios verdes si no también casa por casa, y se inició la campaña preventiva por la leptospirosis que es una enfermedad que puede transmitirse a través de la orina de animales y que también pueden comprometer cuando hubo aguas servidas, cloacas y pozos ciegos que han colapsado”.

Acerca de la aparición de algunas patologías, el Ministro de Salud expresó a este diario que “no por ahora, casos de dengue no tenemos por suerte, hay que saber que esa zona no es habitada por el mosquito transmisor, pero hay posibilidades potenciales pero que se ven en forma mínima, de cuadros de gastroenteritis, diarreas, conjuntivitis, problemas en la piel, respecto a esto debo agradecerle a la Sociedad de Dermatología que fue a asistir el sábado a toda la población de Volcán”.

Resaltó “está controlada la situación sanitaria, pero estamos en alerta permanente por cualquier eventualidad”.

Fiad señaló que la duración de esta etapa de alerta “sanitariamente se la ira valorando. Se asistió en la emergencia y en la urgencia, ahora en la segunda etapa se trabaja en la posible aparición de enfermedades por estas circunstancias pero está controlada la situación, se va a mantener el alerta en la medida que se vean las situaciones, por lo menos hay un tiempo prudencial en esta etapa de un mes más de asistencia permanente que se va a hacer en la zona”.

En otra parte de la entrevista con JUJUY AL DÍA®, se le consultó al titular de la cartera de Salud si se han confirmado casos de dengue, zika o chikungunya en las otras zonas de la provincia, quien afirmó “no se ha registrado aun ningún caso de dengue. Hubo algunas sospechas pero no se han certificado con lo cual no hay ningún caso”.

“Es un tema que por suerte a esta altura del año aun no lo tuvimos, y es una situación general en varias provincias con lo cual este año aparentemente será más banal con el tema dengue, zika y chikungunya”.

Remarcó que “sin embargo mantenemos las acciones necesarias en la zona potencial de mosquito, las acciones han proseguido, los convenios están vigentes y se realizan las acciones conjuntas tanto con APS, el Ministerio de Salud y cada comisionado municipal y municipio”.