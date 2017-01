Locales comerciales con afluencia masiva contarán con sanitarios diferenciados

Jujuy al día® – Tras la promulgación de la Ordenanza 6944/2016, la Municipalidad impone como requisito obligatorio para la Habilitación de Locales Comerciales que tengan afluencia masiva de clientes, contar con baños masculino y femenino adaptados con instalaciones accesibles para personas con capacidades diferentes, que serán destinados al uso de los clientes.

Asimismo los mencionados comercios deberán contar con baños masculino y femenino, de uso exclusivo para el personal, dotados de ante baño o sectores de cambio de indumentaria, donde el personal guarde la ropa de calle y se coloque la de trabajo y viceversa.

Se entiende como “Locales Comerciales o “Comercios de afluencia masiva de clientes” a los Hiper y Súper Mercados, Grandes Tiendas, Bancos, Financieras, Grandes Negocios de Venta de Electrodomésticos, tengan o no como anexo la Actividad Financiera y otros que considere el organismo de aplicación de la presente ordenanza.

El organismo de aplicación de esta normativa será la Dirección de Comercio e Industria, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Los comercios que tengan afluencia masiva de clientes que ya se encuentran habilitados, serán emplazados por el Departamento Ejecutivo, con plazos prudenciales a dar cumplimiento a lo preceptuado.

Si cumplido el plazo dado a un comercio, y no se terminaron con las obras de instalación y/o adaptaciones correspondientes, el Departamento Ejecutivo otorgará un nuevo plazo para la conclusión de las mismas, tiempo que no podrá ser igual o mayor al primer plazo dado. Cumplido éste último y en caso de que no se hayan terminado las obras de instalación y/o adaptación de los sanitarios, se procederá a multar al mencionado comercio y se le otorgará un último plazo para la conclusión de las obras.