Reordenamiento de ambulantes: tras las agresiones a funcionarios, hablan de “mafias” ligadas a la informalidad en Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, se refirió a las agresiones que sufrieran funcionarios municipales por parte de vendedores ambulantes que se niegan a ser reordenados y a cumplir las ordenanzas. Indicó que en estas situaciones existen “mafias” por detrás que “sacan enormes ganancias” con algunos vendedores, y apuntó a que este grupo de personas responde a Raúl Castells que “ni siquiera es de la provincia”.

Sobre las agresiones, Millón sostuvo en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “el Municipio puso en manos de la justicia todas las actuaciones que corresponden. Nosotros no nos podemos inmiscuirnos en la facultad judicial de determinar qué es delito y qué no. Los elementos y las denuncias ya están en la justicia y deberá actuar, no le exigimos ni más ni menos que el cumplimiento de la ley”.

Sostuvo que este minúsculo grupo de manifestantes que agredieron al funcionario municipal “es gente que responde a Raúl Castells que ni siquiera es de la provincia. Un día apareció, hizo una huelga de hambre y se fue; volvió e hizo dos o tres días de huelga de hambre se volvió a ir. Capaz que vuelve, no sabemos bien, pero es muy extraño que alguien que no estuvo nunca con este grupo ahora los represente, le da alas, un discurso, y en virtud de eso se genera esta violencia, pero el jujeño sabe quién es quién”.

Gastón Millón aseguró que “no vamos a parar, no nos van a amedrentar con amenazas ni violencia, vamos a seguir igual, pero no procederemos violentamente, dialogaremos con todo aquel que este vendiendo porque, tengan en cuenta que es una minoría, la gran mayoría vive de esto y mantienen a su familia, pero hay aprovechados que saben que cuando esto se normalice no van a poder acceder a los permisos porque exceden la capacidad económica”.

Para el Secretario de Gobierno del municipio capitalino, estos “aprovechados” son integrantes de “mafias”. “Hay mucha gente que acá saca enormes ganancias gracias a un origen por lo menos sospechoso de la ropa. Tenemos la información que vendría de contrabando mucho de eso y se lo pasamos a los distintos grupos ya que tuvimos reuniones con AFIP, Aduana, Justicia Federal, y hemos informado la ubicación de muchos de los depósitos y eso está en manos de quien corresponde”.

En relación a los pasos a seguir tras estas agresiones, Millón explicó que “la venta de ropa no es autorizada mientras tanto a quienes se encuentran realizando esto en la vía pública y consigan una ubicación necesaria en las ferias y locales privados le vamos a dar una extensión donde podrá vender hasta las 17 horas hasta de 20 de febrero”.

“Luego se acortará hasta las 13 horas y a partir del 20 de marzo no se permitirá la venta ya sea de ropa usada, nueva, original o falsa. No se puede vender porque la ordenanza vigente lo establece así”.

Acerca de cómo seguirá el reordenamiento de vendedores ambulantes en las manzanas circundantes a la Vieja terminal de ómnibus, Gastón Millón señaló a nuestro diario que “simultáneamente, estamos realizando el empadronamiento de los otros rubros. Por ejemplo hace 15 días empadronamos a quienes ofrecen el servicio de desayuno en la zona, y están realizando un curso de manipulación y manejo de alimentos, y en virtud de eso tendrán el permiso correspondiente. También empadronados las especieras que es algo tradicional y clásico de Jujuy, para que cumplan con los recaudos mínimos de salubridad para que la gente no tenga ningún problema sanitario”.

“Deberán rendir un examen para obtener el certificado que será requisito para obtener la realización de la venta y no solo en la vía publica si no en los comercios, ya que todos los que estén en contacto con los alimentos deberán realizar este curso sino no tendrán la habilitación del personal”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® consultó al Secretario de Gobierno sobre los controles en Peatonal Belgrano, lugar que en ciertos horarios del día se encuentran distintos tipos de vendedores ambulantes. Millón señaló “se están haciendo los controles. Tenemos un triple turno de control, esta semana incorporamos el turno de nocturnidad para evitar la instalación de vendedores ambulante, pero hay momentos, como por ejemplo un domingo a las 22 horas, donde no podemos ya que el personal es muy reducido. Sin embargo hacemos un control más estricto sobre esa zona”.