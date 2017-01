“Recuperamos los derechos humanos de los adolescentes”

Jujuy al día® – Así lo afirmó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez, quien explicó lo sucedido durante este fin de semana en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) donde se encuentran alojados 10 adolescentes en conflicto con la ley penal.

En tal sentido, la funcionaria aseguró que el espacio que funciona en el barrio Los Arenales está resguardado por operadores especializados en contacto con adolescentes dependientes de la secretaría a su cargo y por personal del Ministerio de Seguridad.

Dicho centro fue creado en el marco de la transformación de la justicia penal juvenil a la que se adhirió la provincia respetando las leyes nacionales e internacionales: “como Estado lo que estamos haciendo es recuperando los derechos humanos de los adolescentes que tienen o han tenido un conflicto porque creemos que pueden ser rehabilitado”, fundamentó Rodríguez sobre la constitución del CAD en el que se encuentran 10 internos de 16 a 18 años y sobre todo subrayó la importancia del Estado haciéndose cargo y proponiendo políticas públicas que sean específicas para terminar con la trayectoria delictiva del menor.

En cuanto a lo acontecido en el lugar y sobre las expresiones que habría manifestado la funcionaria a los vecinos, Rodríguez relató que “este fin de semana hemos tenido una situación particular. Tres jóvenes comenzaron a golpear las rejas pidiendo que la justicia acelere su proceso, especialmente uno de 17 años que hace muchísimo tiempo espera la decisión de la justicia” y agregó que el organismo de niñez ya emitió todos los informes para el traslado ya que tiene un problema de consumo de sustancias.

Luego de la situación planteada, los jóvenes fueron trasladados por el CEOP, agregó “porque es el capacitado en el traslado para que no ocurra ningún tipo de violencia física, que es lo que queríamos resguardar. Por eso llamamos al CEOP para que trasladen a dos de ellos al socio educativo de Alto Comedero y se realizó una intervención médica porque uno de ellos tenía abstinencia y se trató de solucionar el conflicto”, añadió.

“Esto puede ocurrir pero tratamos de prevenir porque el CAD tiene operadores, trabajadores sociales, psicólogos. Estamos trabajando para que los chicos no sigan su trayectoria delictiva”, reiteró.

Por otro lado, negó las expresiones que le atribuyen los vecinos sobre el CAD, “he sido denunciada públicamente por un comentario comparándola con una dentadura. En ningún momento yo he dicho que se tienen que acostumbrar o naturalizar una situación Desestimo cualquier tipo de comentario porque he hablado con los vecinos y explicado cuál es la situación. Los vecinos seguramente no están muy contentos. Cuando los atendí les expliqué sobre el destino que tenía el CAD porque ellos creían que era de de adicciones, le transmití que no, que son chicos que han transgredido la ley. Les comenté sobre la transformación y que esto es transitorio porque lo que el Estado está buscando es un lugar especial porque tenemos el dinero y esperamos que este año se termine. He hablado y aún así no quieren este lugar, y lo que vamos a hacer es trabajar con el ministerio de Seguridad”, añadió.

“Lo que nosotros tenemos que buscar es la pronta resolución de la justicia porque los chicos tienen que estar 48 horas y en ese lapso la justicia tiene que decir si va a ir a al socioeducativo o va a quedar en libertad con alguna medida socio educativa”, apuntó.

Por último llevando tranquilidad a la población, dijo que el CAD cuenta con personal idóneo y con un móvil durante todo el día para resguardar la integridad de las personas.