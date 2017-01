Trabajan en la contención emocional de los damnificados

Jujuy al día® – El Ministerio de Desarrollo Humano a través de sus Secretarías continúa trabajando en pos de recuperar la calidad de vida de los afectados por el alud días atrás.

En forma mancomunada la Fundación RED PAE y el Ministerio de Desarrollo Humano se encuentran trabajando en las zonas damnificadas junto a sus equipos técnicos.

Así lo indicó la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Ana Rodríguez “estamos realizando un trabajo sistematizado, planificamos una estrategia de primeros auxilios emocionales y para ellos hemos invitado a la fundación RED PAE, es una fundación especializada en la contención del primer momento de catástrofe para que se disminuya la tensión que tienen las personas que enfrentan o que afrontaron un episodio de catástrofe”, continuó diciendo que “esta Red esta avocada a trabajar con los damnificados y con los rescatistas que estuvieron asistiendo desde el primer momento, vinieron 8 personas de esta Red especializada en los primeros auxilios emocionales y actualmente se encuentran trabajando en Volcán”.

Los equipos técnicos que componen las diferentes Secretarías y la Fundación RED PAE “tuvimos una reunión para poder ir evaluando las actividades, las acciones y las intervenciones que están haciendo diarias”, afirmó la funcionaria.

Rodríguez explicó en que consiste la labor de la Fundación “lo que hace esta RED es pasarnos caso por caso y decirnos cuál puede ser derivado a Salud Mental, del Ministerio de Salud o por alguna cuestión social específica a nosotros y nosotros comenzamos a trabajar en el caso a caso, eso hemos hecho en estos días”.

La Licenciada Rodríguez también contó que “por otro lado organizamos una asistencia específica para los centros de damnificados que son 4 en Bárcena y 3 en Volcán, estos centros cuentan un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Deporte, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Paridad de Generó, y lo que vamos a hacer nosotros son actividades recreativas y vivenciales para disminuir la tensión del estrés agudo”, agregó que “a cargo de esto está la Lic. Carolina Juárez que es quien estuvo en el diseño del equipo, lo que comenzamos a trabajar con los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores y algunos adultos es en la estructura habitual de la cotidianeidad que es lo que se perdió en un primer momento, no hay casa, no hay espacio físico de referencia, no está el almacén donde se iba a comprar, los horarios están totalmente cambiados, el trabajo, los vínculos familiares están algunos separados, los hombres están trabajando en el pueblo y las mujeres están en los centros de damnificados juntos con los adultos mayores, entonces como toda la estructura de la realidad se ha modificado lo que nosotros queremos comenzar a trabajar es la vivencia de esa cuestión que puede llegar a desestructurar a la persona emocionalmente pero también comenzar a estructurarlos, con tareas y con actividades pequeñas pero que ya comiencen a manejar psíquicamente, emocionalmente la posibilidad del retorno, y de poder reinventar todo esto, de poder reestructurarlo, así que nos hemos encontrado trabajando en todos los centros de damnificados simultáneamente con los equipos que estamos reconstruyendo que son recreacionistas, comenzamos a trabajar desde el telar, el tejido con las personas adultas mayores que nos han pedido eso y que comience a circular la palabra”.

Por último la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Ana Rodríguez detalló que “esta actividad va a ser durante casi todo el año porque nosotros necesitamos hacer una actividad sistematizada y va a ser todos los días desde las 15:00 hasta las 19:00 horas en cada uno de los centros de damnificados que tengamos”.