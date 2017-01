Enormes esfuerzos para normalizar el suministro de agua

Jujuy al día® – Agua Potable de Jujuy informa que debido a los grandes volúmenes de lodo y sedimentos generados por las lluvias producen que la planta potablizadora Snopek disminuya su normales niveles de producción de agua potable; sumados a que con las altas temperaturas la gente consume de manera compulsiva el líquido elemento.

Es por ello que nuestros niveles de cisternas no pueden abastecer la gran demanda del servicio de agua potable; generando una baja de presión especialmente en algunos sectores de Alto Comedero, Los Alisos y El Ceibal.

Asimismo, mientras se trabaja arduamente en disminuir los niveles de turbiedad en las plantas, personal de redes realiza maniobras y regulación de válvulas para hacer más equitativa al distribución del elemento vital; mientras que paralelamente se reparte agua potable mediante camiones cisternas en los sectores afectados.

Por las mencionadas circunstancias, se solicita a la población en general hacer un uso estrictamente racional y adecuado del agua potable. En este marco, se recomienda no regar calles ni veredas, no lavar los autos con mangueras, no llenar piletines ni piletas, etc. hasta tanto se normalice la situación.

Por otra parte, es necesario destacar que en la localidad de San Antonio mientras el personal operativo y de redes realizaba las maniobras de válvulas; manos anónimas abrieron las mismas, lo que generó que se desequilibrara el sistema de abastecimiento. Al respecto, se realizó la denuncia correspondiente.

Por último, el Directorio de la empresa está gestionando realizar las obras de infraestructura hídricas necesarias para evitar este tipo de inconvenientes.