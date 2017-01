Alud en Jujuy: “reconstruir requiere de un trabajo de largo plazo, en muchos casos refundar los pueblos”

Jujuy al día® – A casi 15 días del trágico temporal que azotó tres las localidades de Bárcena, Volcán y Tumbaya, nuestro medio entrevistó al Vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim, quien se refirió a los trabajos que coordinó en la localidad afectada más al norte, Tumbaya, y explicó que se debe pensar en trabajos e inversiones a largo plazo para evitar que esto suceda nuevamente, como así también idear la manera de reubicar a los grupos poblacionales que se asientan en zonas de riesgo latente.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos Haquim expresó “por las dificultades que había para traspasar el corte, los primeros días nos hicimos cargo desde el norte sobre todo de lo que fue la inundación en Tumbaya y Tumbaya Grande. Trabajamos en coordinación con los Intendentes, en especial el de Tilcara, y colaboraron los de Humahuaca, Maimará y Tumbaya. Se han hecho todas las cosas que la emergencia nos requería, lo principal era atender a la gente damnificada, a todos, porque el agua entró en todo el pueblo”.

“Se dio la atención necesaria además a todos los problemas generados en toda la Quebrada ya que quedó aislada junto a la Puna del resto de la provincia, con lo que eso significa, como la falta de combustible y permanecer en esa zona mucha gente que no tenía hoteles o se quedó sin dinero para afrontar los gastos 4 a 5 días de permanencia”.

Agregó “en ese sentido desde el Estado le dimos a mucha gente alojamiento gratis, alimentación, contención, en fin, más allá de la gravedad del caso de Tumbaya, donde se han destruido por el alud muchas casas, otras se han afectado mucho en sus estructuras, allí no hemos tenido víctimas. Viene ahora una reconstrucción, lo de Volcán fue más grave, y va a requerir de mucha más atención de la que necesita Tumbaya”.

Carlos Haquim señaló que “toda la situación que se plantea hacia el futuro, realmente la cuenca del Río Grande ha subido tanto de nivel que prácticamente hay lugares donde los pueblos están bajo del nivel del río. El crecimiento poblacional ha hecho que mucha gente, al no haber espacio en los pueblos, se haya ido ubicando en zonas que son ríos, quebradas que ‘duermen’ un tiempo y luego en esa quebrada se da una lluvia muy fuerte y baja, y si hay casas se las lleva y se las va a seguir llevando”.

“Esto requiere de un trabajo a largo plazo, prácticamente en muchos casos refundar los pueblos. Este problema está a lo largo de la Quebrada de Humahuaca y creo que se repite en algunos pueblos del Valle y del ramal. Fue una advertencia esta situación, la que va a requerir de mucho trabajo, de mucha inversión y espero que en esto también nos acompañe Nación porque si no vamos estar sufriendo permanentemente los cortes de ruta, las bajadas de la quebrada, esto es histórico”.

Señaló “en el caso de Tumbaya, a Vialidad de Nación, según me contó la gente de la localidad, hace mucho tiempo que le pide el tema de las alcantarillas ya que Tumbaya está bajo el nivel de la ruta, y las alcantarillas que deberían drenar el agua del pueblo están tapadas desde hace años y lo que pasó ahora, con tanta lluvia, lo que debería haber drenado para que no hubiera sido tanta la afectación no ocurrió y quedó como una pileta de natación todo el pueblo, el agua quedó marcada en las paredes y tenía más de un metro de altura”.

Sostuvo que “son obras que van a tener que encararse y van a requerir de mucha inversión, de mucho tiempo y de mucho trabajo técnico en función de ver dónde se puede trasladar a la gente, no solo de Volcán, también Tumbaya. Vuelvo a repetir lo mismo para Maimará, Tilcara, Huacalera, por donde se transite de la Quebrada”.

“Será el desafío hacia adelante, reconstruir. Además hubo mucho daño en la producción, hay un gran trabajo de acá hacia adelante que hay que realizar para recomponer la situación de mucha gente”.

Señaló que “además hay un agravante y es que se ha paralizado la explotación del turismo y hay que ver como reactivar esto, que la gente vuelva a visitar nuestra provincia y que este rubro de la actividad económica que es tan importante pueda recomponerse porque después va a venir un año de ‘vacas flacas’ donde se van a afectar los dueños de los emprendimientos y también a los que trabajan en ellos”.

JUJUY AL DÍA® consultó al vicegobernador si se ha calculado la cifra económica que representó el importante daño que sufrió la provincia. “No tengo datos de eso, lo que sí sé es que van a hacer falta muchos fondos para reparar en forma definitiva todo esto que está pasando”.

Haquim resaltó la solidaridad del pueblo jujeño con los propios jujeños víctimas de esta catástrofe, “fue impresionante, los productores que no podían sacar su producción llevaron y donaron verduras, frutas, el comportamiento de todos en general fue excepcional demostró una vez más el potencial humano que hay en Jujuy, gente que ha trabajado sin percibir ningún tipo de retribución y veíamos que trabajaban desde que salía el sol hasta que se ponía. En Tumbaya vimos tantas mujeres que han cocinado todos los días para 200, 300 personas. La verdad que la solidaridad de los jujeños ha sido extraordinaria”.