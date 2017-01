Haquim: “no creo que en las próximas elecciones podamos tener un nuevo sistema electoral”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el vicegobernador, Carlos Haquim, sostuvo que ve difícil la posibilidad de que en Jujuy podamos contar con un nuevo sistema electoral debido a los tiempos que se disponen, ya que para esto se requiere un tratamiento del tema de fondo que llevaría a la reforma Constitucional.

Sin embargo indicó que de poderse realizar, la boleta única sería la opción para Jujuy ya que la barrera de la conectividad hoy impediría que toda la provincia tuviera acceso al voto electrónico.

También anticipo que habrá sesiones extraordinarias en febrero, y que ya hay un pedido del ejecutivo para eso.

Acerca de la elección de un nuevo sistema electoral, que forma parte de esta reforma política, Carlos Haquim expresó “no creo que en las próximas elecciones podamos tener un nuevo sistema electoral, es un tema que necesita de modificaciones de fondo que tiene que ver con la reforma constitucional, que es uno de los temas y desafíos de este año”.

“No hay que olvidar que para una reforma hay que elegir constituyentes y no se va a hacer una elección intermedia cuando la elección general pueda estar más cerca o próxima al mes de octubre. Habría que analizarlo ya que podría haber una coincidencia en ese sentido, y trabajar el año que viene en alguna reforma más de fondo, ya que es un tema que con el gobernador hemos planteado desde la campaña”.

Sostuvo que “entendemos que esto no debe ser un parche si no sentarse, consensuar, hacer una convocatoria amplía a todas las fuerzas políticas a todos los sectores de la sociedad civil para elegir un sistema que contenga a la mayoría”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA®, consultó al vicegobernador cuál sería la opción hoy para Jujuy dentro de la reforma electoral, el voto electrónico o la boleta única.

Carlos Haquim expresó “lo que pasa con el tema electrónico es que si no tenemos comunicación en los pueblos no podemos pretender que para la próxima elección tengamos un voto electrónico. Podría estar en los lugares donde hay conectividad, posibilidad técnica”.

“Si podría ser la boleta única que simplificaría el hecho de la impresión de cada partido de los votos, ya que es un sistema de impresión de votos con impresoras especiales que se ponen en los lugares de votación, eso es algo en lo que podríamos avanzar”.

Comentó que “en diciembre del 2015 apenas asumimos, en el paquete de leyes fue un proyecto de ley en este sentido y que después lo dejamos pendiente para consensuar con todas las fuerzas políticas pero decidimos dejarlo stand by hasta que se produzcan estas modificaciones de fondo, pero me parece que es positivo el tema de la boleta única que por ahora no sería electrónica”.

Respecto a comenzar a sesionar el próximo mes, el vicegobernador manifestó “seguramente habrá sesión extraordinaria en el mes de febrero, de hecho ya entró un pedido de extraordinaria de parte del Ejecutivo y está referido a la ratificación del decreto que trata el tema de las cámaras de seguridad para capital y el resto de la provincia. El pedido está hecho, esta presentado y veremos en febrero de empezar con las extraordinarias”.