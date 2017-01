Diputado Tejerina “los conflictos en el Ingenio La Esperanza tuvieron que ver con especulaciones, cuestiones políticas y buscar la liquidación”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Diputado Provincial por la UCR, Fabián Tejerina, se refirió a los conflictos que se sucedieron semanas atrás en el Ingenio La Esperanza y sostuvo que no es la primera vez que el Ingenio está en etapa de definiciones y debe afrontar estas situaciones vinculadas a especulaciones de distinto tipo.

Además anticipó que el próximo lunes los dirigentes del Sindicato de trabajadores del Ingenio serán recibidos por el Gobernador Morales en Casa de Gobierno.

El diputado Fabián Tejerina expresó “fue muy importante lo que sucedió, debemos analizarlo para que no vuelva a ocurrir. Luego de una reunión con ellos, vi que había gente de la institución y algunos sabían de la negociación previa y otros no, por eso le explicamos que para sus planteos estaba la respuesta concreta, inclusive el gobernador los iba a recibir previo al corte de ruta ya que la condición de mantener el dialogo es no tener medidas de fuerza, pero no solo hubo uno, sino dos cortes”.

“Esto es importante que lo charlemos, porque no hemos escondido información, el gobernador le dijo para dónde íbamos y me pareció totalmente injusto lo que hicieron ya que estamos en una situación para definir el presente y futuro del Ingenio, la cual, para mí, es una etapa muy positiva”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al legislador sobre cuáles creen que fueron los reales motivos de estas acciones llevadas adelante por el gremio.

Tejerina respondió “creo que puede haber algún tipo de especulación, lo exprese públicamente, no es la primera vez que el Ingenio está en una situación donde tiene que definir cosas y comienzan las especulaciones, nos ha tocado en estos 20 años que estuve con este tema, y algunos grupos económicos hacen su juego, hay gente que quiere la liquidación del Ingenio, quieren comprar un Ingenio barato y sin trabajadores”.

“Nosotros dijimos que no vamos a permitir eso, se va a respetar a cada trabajador, vamos a ver la mejor opción que haya para el futuro, no solo para los trabajadores, sino para toda la región”.

Resaltó “creo que lo que ha sucedido tuvo que ver con algún tipo de especulación, se entrevera la política, ya que hubo viejos dirigentes en los cortes de ruta, esa información la tenemos, todos lo vieron”.

“No es la primera vez que pasa esto. Arrancamos por el ’98 junto a Gerardo Morales, no es que ahora vamos al Ingenio venimos casi 20 años, luchamos codo a codo con los trabajadores para que no se cierre y no se va a hacer nada que vaya en contra de eso, nadie se va quedar en la calle”.

Agregó “hoy -por ayer- tenemos una reunión con los trabajadores que van a pasar al Estado, quizás los jubilados sean convocados para las nuevas actividades del Ingenio, ya verán lo que va a pasar, el Ingenio es un gigante dormido y estamos a punto de dar el paso más importante de la definición”.

Acerca de la reunión del lunes, el legislador sostuvo que “el lunes nos juntamos y diremos lo que tenemos que decir siempre dentro del marco del respeto. Seguramente se le comentara las distintas opciones que van a haber en las definiciones a través del interés de algunos grupos económicos, y podremos dialogar”.