Imputabilidad en menores: “que lo tengamos 15 años en la cárcel no quiere decir que lo vamos a mejorar”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el reconocido abogado penalista jujeño, Segundo Soria, se refirió de esta manera al debate respecto a bajar la edad de imputabilidad de los menores, esto debido al crecimiento de hechos delictivos perpetrados por delincuentes cada vez más jóvenes.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Segundo Soria expresó “el problema es sencillo: no es cuestión que armemos un debate y consultemos, si no es cuestión de aplicar la ley. La Nación Argentina es signataria de la Declaración de Lisboa. Esta declaración dice que se lo considera niños hasta los 18 años, entonces para modificar eso no es cuestión que conversemos y discutamos sino que nos adecuemos a los espacios y tiempos históricos de la ley, es decir que mientras no modifiquemos la Constitución se van a seguir considerando niños hasta los 18 años”.

“A manera de hipótesis, si se pudiera bajar la imputabilidad, hago la siguiente pregunta: un menor de 15 años que comete un delito grave ¿Adónde lo alojan?, ¿Con quién?, y aquí en Jujuy si lo alojamos en el penal junto a ‘Chiva loca’, que doctorado en delincuencia va a sacar”.

Agregó “no es cuestión de bajar la edad o no, recordemos el caso Blumberg, hizo modificar y agravar las penas porque mataron a su hijo pero ¿qué solución le hemos dado?”.

Soria señaló que para esto “hay que complementar con el sistema educativo, el chico va a la escuela y ahí lo aplazaban, aunque por la resolución del gobierno de la señora de Kirchner no se podía aplazar en 1º ni 2ºgrado, estábamos en la circunstancia que se le llamaba la atención y va el padre o la madre y agreden al docente, o el caso de los chicos del Nacional de Buenos Aires que no estaban de acuerdo con el rector y destrozaron el colegio”.

“Hay que trabajar con el sistema educativo y el respeto a la familia. Además, que lo tengamos 15 años en la cárcel no quiere decir que lo vamos a mejorar”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA®, consultó al letrado jujeño si considera que ha aumentado la delincuencia juvenil y si quienes cometen los hechos son cada vez más chicos en la provincia, a lo que afirmó “sí, es verdad, pero a qué se debe, a que no hay respeto ni siquiera a la persona humana. Es grave el problema, no se trata de si debatimos si lo vamos a condenar a los 15 o 16 años, si no qué hacemos con el chico ya detenido”.

Sostuvo que “la falta de educación y falta de respeto del núcleo familiar hace que lleguemos a esto. Hoy tenemos menores alojados en dependencias policiales a quienes se les aplica la ley del proceso. ¿Dónde está la escuela de oficios que debía haber para formar a los chicos? Ni siquiera la granja para que trabajen en la Unidad Penal”.

“Aquí hay que hacer un trabajo en conjunto con educación, no ver si va más o menos años a la cárcel sino ver qué hacemos con esos chicos, son personas que tienen 10 o 15 años y por el tema de la droga matan a cualquiera, ese es el problema que hay. Además, ¿hay lugares en condiciones en Jujuy para tratar a esos chicos?”.

“Lo que hay que hacer no es armar un debate, hay que ver la solución del problema de fondo. El chico debe estar inmerso en la familia, no que lo pongamos que es obligación que desde los tres años vaya al colegio, ¿y la relación con la madre, con el padre, con los tíos? Solo están con una docente que no puede hacer nada, que no lo puede aplazar, retar, amonestar, nada, debe estar inmerso en la familia”, insistió.