García Goyena respondió a los nuevos dichos de Zaffaroni de intervenir Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Raúl García Goyena, se refirió a las nuevas manifestaciones del ex Juez de la Corte Suprema de Justicia íntimamente ligado al kirchnerismo, Eugenio Zaffaroni quien volvió a insistir con el pedido de intervención de la provincia. Además, habló sobre las informaciones falsas que circularon en torno a la tragedia vivida en Jujuy en los últimos días tras el temporal y posterior alud.

Acerca de este nuevo pedido al presidente Macri para intervenir Jujuy, Raúl García Goyena expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “Zaffaroni tendría que explicar algunas cosas que supuestamente hacía con un inmueble de su propiedad cuando era miembro de la Corte Suprema de Justicia. Que pierda el tiempo explicado esas cosas y no nos haga perder el tiempo a nosotros”.

“Verbitsky debería explicar otras cosas, ha desprestigiado al CELS con todas sus mentiras. Debería explicar, lo que muchos dicen, que traicionó en la época de la dictadura y colaboró con los dictadores, debería explicar eso antes de ponerse a hablar macanas. Debería tener un poco más de autoridad moral y hablar de cosas en serio”.

“Nosotros debemos plantearnos lo siguiente: los delincuentes presos, los que no lo son, libres, y en esa línea estamos”, sostuvo.

Expresó que “en diferentes lugares, como Capital Federal, siguen cortando ruta. En Jujuy no, ¿no? No se corta más. El 90% de los ciudadanos de Jujuy está contento porque pueden circular sin que haya gente que te corte de un lado del otro una ruta, y no es que se inventó algo sino es porque se cumple la ley. Es lo que hay que hacer en todos lados”.

“No es ‘la judicialización’ de la protesta. Y ¿qué otra cosa hay que hacer cuando alguien hace algo que excede la ley? ¿Agarrar palos y darse palazos? No, hay que ir a la justicia pidiendo que no le posibilite que lo haga”.

“Esta gente de Buenos Aires, Zaffaroni, Verbitsky, y todos ellos, son gente que viven sacando problema y es porque tiene una explicación clara: ellos están con la ex presidenta y tienen temores que por los mismos motivos la terminen metiendo presa a ella y dicen eso de detención ilegal y persecución para poder utilizar los mismos argumentos si por todas las causas que están investigando a la ex presidenta la terminan metiendo presa”.

Por otra parte, el Secretario de Comunicación y Gobierno Abierto se refirió a las noticias falsas o inexactas emitidas en distintos medios sobre el trágico temporal y posterior alud en Jujuy. “Hay gente que dice mentiras porque le gusta decirlas”.

“Desgraciadamente no hemos encontrado a la familia Zambrano, pero cada vez que alguien se encontraba con alguien o charlaba decían ‘habrían aparecido, se habría encontrado’, pero nadie sabe nada”.

Señaló “esa gente que dice estas cosas, es como la gente que dice que no se están entregando las cosas en el norte. Hay gente que voluntariamente habla macanas, se está entregando a todo el mundo de todo. Hay que superar esas cosas y seguir trabajando”.