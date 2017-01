Este martes en el Cine Teatro Select: “Un Tonto en una Caja”

Jujuy al día® – La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, invita a los vecinos y turistas a la presentación de la obra teatral “Un Tonto en una Caja” que se realizará este martes 17 de enero en el Cine Teatro Municipal Select a horas 21:30.

Se trata de una única función especial con entrada libre y gratuita, destacó el secretario de Cultura y Turismo José Rodríguez Bárcena “Vamos a contar con la presentación de esta función especial, con entrada libre y gratuita. Se trata de una obra que ya ha sido presentada en nuestra ciudad, una obra que da cuenta de la importancia del trabajo actoral que se hace en Jujuy”.

“Esta invitación forma parte de las propuestas de verano ofrecidas por la Municipalidad de Jujuy, esperamos contar con una buena convocatoria de público, con entrada libre y gratuita, mañana en el Cine Teatro Municipal Select, a partir de las 21:30”, concluyó el funcionario.

Los protagonistas de la obra expresaron agradecimiento a la Municipalidad por el apoyo institucional a la cultura, y también realizaron su propia invitación al público amante del teatro para asistir a ésta función especial.

Germán Romano, actor que encarnará al personaje “El Grande”, manifestó “Es muy interesante esta propuesta, en un día de semana; es una propuesta que impulsamos desde La Rosa Teatro, con gran colaboración de la Municipalidad a lo largo del año. Mañana es una oportunidad imperdible para ver buen teatro, con una gran producción, grandes actores.

Por su parte, Juan Albesa, quien interpretará a “El pequeño”, adelantó, para quienes no están familiarizados con el argumento de la obra, algunos detalles de la misma: “la obra dividida en el mundo de loa Grandes, los Pequeños y los Notables. En este caso, va a pasar algo muy particular. Nuestro querido Notable hace algo inédito, una reunión con un Grande y con un Pequeño. Es el día de su cumpleaños, y recibió un regalo muy particular: una caja. Una caja que tiene una habilidad de otorgar vida a quien logre meterse en la caja”.

Finalmente Roberto Cruz, quien interpreta a El Notable, se refirió a la gran repercusión que tuvo esta obra, dirigida por el tucumano Martín Giner, en Jujuy y en otras provincias, hecho que les ha valido ser elegidos por el ENTEPOLA de Chile para una presentación de dos fechas en el anfiteatro mayor de la capital trasandina. “la Caja es una comedia que habla de prolongar la vida, y la verdad es que nos ha prolongado la vida a nosotros porque hemos tenido tanta suerte que en unos días nos estamos yendo con esta obra a Chile”. `

En este sentido destacó lo importante que es el hecho de que los jujeños puedan disfrutar de una obra argentina que ya tiene proyección internacional en forma gratuita, “Es una satisfacción de estar representando el teatro argentino, con artistas jujeños en el hermano país trasandino. En Jujuy va a ser una presentación única, y creo que la gente debería aprovecharlo porque será gratis”.

“Se van a divertir muchísimo. Se van a reír muchísimo”, prometió.