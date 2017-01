“Prácticamente toda la provincia tiene escorpiones peligrosos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la integrante del equipo de Infectología del Hospital San Roque, Marta Ojeda, se refirió a los casos de alacranismo y a las medidas de prevención para evitar ser víctimas de estos artrópodos, las cuáles deben enfocarse en el cuidado de los niños, ya que forman parte del grupo más vulnerable.

Indicó que si bien se atienden casos de personas picadas por alacranes, todos han sido casos de envenenamiento leve.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Marta Ojeda expresó “son muchas las medidas de prevención que debe tomar el adulto porque los niños son el grupo de riesgo, el más vulnerable, y el otro grupo vulnerable es el de los ancianos. Los adultos pueden tener picaduras y cuadros graves si es que tienen una enfermedad de base, pero los niños son el grupo de riesgo más importante, por eso el adulto debe evitar que el escorpión llegue a la casa”.

Acerca de dónde radica la vulnerabilidad de los niños, explicó “hay varios factores pero en los niños menores de 7 años su vulnerabilidad está dada por el peso y talla pequeña en relación a la cantidad de veneno inoculado. También depende del tamaño del escorpión y la cantidad de veneno inoculado”.

La especialista resaltó que “independientemente de eso deben saber que si tengo un niño picado debe ir ya, inmediatamente al Hospital de Niños, porque es el grupo donde se han descripto mayor cantidad de casos de envenenamiento grave”.

“Por eso deben evitar que el escorpión llegue a la casa y llegan por una ventana, las puertas, por eso deben colocar telas metálicas, burletes en las puertas, evitar acumular basura dentro y alrededor de la casa porque la basura atrae cucarachas que es el bocado preferido de los escorpiones, al igual que los grillos. Evitar acumular ladrillos, escombros, hojarasca, leña. Si inevitablemente debe tener esto en la casa, alejarlo. Evitar tener plantas cerca de las ventanas. Algunas personas en el campo hasta tiene gallinas porque se comen los escorpiones, pero en la ciudad no, lo mejor es tener limpia la casa”.

Agregó “otra cosa que hemos observado es que las personas traen el escorpión al levantar la ropa de la soga, la deja en el lavadero y la ropa va con el escorpión, la deja en la cama y el escenario está listo para que la persona sea picada. Son pautas que los adultos deben tener”.

En este sentido, Ojeda explicó que “respecto a los lugares donde ocurren estos accidentes es variado, pero vimos que en el caso de los niños ocurren en los dormitorios cuando se están cambiando, cuando se ponen las zapatillas y las ropas, en cambio en los adultos pasa cuando están realizando limpieza en los lavaderos, la cocina, baño, a primera hora de la mañana, se han encontrado escorpiones en las toallas, en un bidet, o inodoro, ya que buscan la humedad y oscuridad”.

Respecto al uso de químicos para erradicar a los alacranes, la especialista sostuvo que “hay químicos pero no se recomienda la fumigación como primer alternativa, ya que la fumigación mata a todos los bichos menos al escorpión, porque es muy resistente, y al morir la comida del escorpión, este debe salir de su nicho. Por eso se recomienda las medidas físicas y mecánicas para detener el avance del escorpión a la casa, en especial evitar acumular basura”.

En relación a las zonas dentro de capital y en la provincia con la presencia de alacranes, Marta Ojeda mencionó “prácticamente toda la provincia tiene los escorpiones peligrosos que son el Tityus trivittatus o el Tityus confluens, menos Quebrada y Puna, pero la zona de Yungas, Valles están con estos escorpiones que ya están instalados”.

“En la provincia la zona de Perico, Palpalá, San Pedro, tiene más riqueza de Tityus trivittatus que es el escorpión que más muertes tiene en Argentina. En el caso de Libertador el predominio es del Tityus confluens. En capital no lo tenemos tan instalado pero tenemos otro que es el Tityus argentinus aunque no se han descripto casos graves. Sin embargo ya están Tityus trivittatus y Tityus confluens, no podemos decir que estamos libres”.

Añadió “en capital las zonas más calientes, de acuerdo al trabajo de investigación que realizamos con la Universidad Nacional de Jujuy, muestra que son los barrios cercanos a los ríos como ser Los Perales, Chijra, Bajo La Viña, Cuyaya, Gorriti, el centro también, en capital casi están distribuidos en todos los barrios”.

La especialista brindó algunos detalles para la identificación de cada una de estas especies, aunque recomendó que no se intente hacerlo.

“Hay características visibles y no recomiendo que la gente se dedique a verlas porque son muy rápidos los escorpiones, más en esta época. Si las tenazas son alargadas y finas es del grupo de los peligrosos y si la cola del escorpión tiene doble punta es del grupo de los peligros básicamente. En el caso de Tityus trivittatus tiene tres líneas en el lomo, el caso de Tityus confluens tiene todo el dorso del lomo uniforme, de color claro como rubio, pero en el momento de un accidente no se llega a observar eso”.

Nuestro medio consultó a la integrante del equipo de la Sala de Infectología del Hospital San Roque si han realizado muchas atenciones en las últimas semanas por este tipo de envenenamiento. “Hemos atendido casos de envenenamiento, pero casos leves, tengan en cuenta que acá atendemos adultos. En la investigación de hace un par de años, tuvimos casos de niños con envenenamiento grave pero recibieron, gracias a Dios, el suero en tiempo y forma que es lo más importante”.

“La mayoría de los casos que atendemos son casos leves, al menos en el San Roque, en el Hospital de Niños también se reciben casos y por eso se hace mucho hincapié en la observación del chico porque se les pide a los padres que respeten el tiempo de observaciones y las pautas de prevención, porque si tienen un escorpión en la casa seguro que tienen 5 o 10 más”.