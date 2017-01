Para el ministro de Gobierno de Jujuy: “en determinado tipo de delito hay que bajar la edad de imputabilidad”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Agustín Perassi, se refirió al tema que puso en debate el Ministro de Justicia de Nación, Germán Garavano: bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Ministro Perassi manifestó “no sé si es tan diferente la situación de un lugar a otro, pero sí es una problemática grave, por lo que es muy bueno que se someta a la discusión pública, es muy bueno que el gobierno nacional esté actuando correctamente impulsando el debate”.

“Creo que cosas que están pasando, como este chico peruano que mató a otro menor y la ley dice que lo deportas a su país y está solucionado el tema, no soluciona nada”.

Por ello sostuvo que “hay que bajar no solo la edad de imputabilidad si no también ver qué estamos haciendo y qué debemos hacer que para que no haya menores que estén en esto, pero aquellos que cometen un delito, en determinado tipo de delito, creo que hay que bajar la edad de imputabilidad”.

En este sentido indicó que “no es posible que un asesino mate hoy y mañana esté libre por el simple hecho de que le falta un mes para cumplir una determinada edad”.

“Después se tendrá que ver cuál es el tipo de instituto, o institución, donde se va mantener y tratar de hacer que tenga un futuro mejor, pero no es posible que sucedan algunas cosas. Hay leyes en Argentina que no son las adecuadas”.

A su vez, el Ministro Perassi destacó el debate del tema, “es bueno que se debata, siempre van a haber posiciones extremas, pero en toda discusión se puede llegar a un término medio y a una legislación razonable”.